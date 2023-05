Nadat Max Verstappen zich op zaterdag naar de pole-postion had getraind, sloot de Nederlander het weekend in Monaco op zondag af met een klinkende zege. Hoewel met het behalen van de eerste startplek de klus normaal gesproken al grotendeels geklaard is op het bochtige stratencircuit, was de overwinning van Verstappen allerminst een bekeken zaak. De dreiging van regen zorgde er namelijk voor dat hij een veel langere eerste stint op de medium band moest rijden dan gepland, alvorens een bui voor een lastige slotfase van de race zorgde.

“Het werd vrij hectisch richting het einde”, blikt Verstappen terug. “Het begin van de race race draaide volledig om het managen van de banden. Doordat Fernando op de harde band was begonnen, moest ik een heel lange eerste stint rijden, misschien wel twee keer zo lang als we graag gewild hadden. Maar ook omdat er regen in de buurt was, konden we geen pitstop maken. Als het zonnetje had geschenen, dan waren we wel naar binnen gekomen om de harde band eronder te zetten. Dan zou ik daarna naar Fernando toe zijn gereden en gewacht hebben tot hij zijn pitstop zou maken. Maar dat kon dus niet vanwege de kans dat het zou gaan regenen. We moesten dus door blijven rijden.”

Video: Max Verstappen raakt de vangrail in slotfase GP van Monaco

Nadat Verstappen eerst een voorsprong had opgebouwd van elf seconden, liep het verschil met Alonso terug naar zeven tellen. “Ik moest door die fase van graining heen zien te komen, wat niet makkelijk was. Gelukkig werd het daarna weer iets beter”, aldus Verstappen. “Maar toen begon het te regenen. Op zwaar versleten banden was dat niet bepaald een fijne situatie. Ik kwam een paar keer tegen de vangrail aan. Met name tijdens de ronde vóór de pitstop was het moeilijk. Maar ook op de intermediates bleef het glibberen en glijden in de tweede sector, waar het behoorlijk nat was. Het lastige op zo’n moment is dat je een mooie voorsprong hebt, waardoor je aan de ene kant niet te veel wil riskeren, maar aan de andere kant moet je ook niet te langzaam gaan, want dan heb je geen temperatuur meer in je banden. Het was aanvankelijk moeilijk om daar een balans in te vinden, maar na een paar ronden kwam ik er goed in en vanaf dat moment voelde ik me vrij comfortabel.”

Verstappen genoot met nog negen ronden te gaan meer dan twintig seconden voorsprong, waarmee het eigenlijk alleen nog zaak was om de auto naar de finish te brengen. Niettemin was er nog een moment waarbij Verstappen met zijn rechter achterband tegen de vangrail tikte bij het uitkomen van het zwembadgedeelte. Of hij het met zo'n voorsprong niet rustiger aan had kunnen doen in de slotfase? “Mijn engineer vroeg me precies hetzelfde!”, reageert Verstappen met een lach. “Het is meer dat als je in een goed ritme zit, het beter is om daarin te blijven. Ik denk dat ik één keer bij het uitkomen van bocht 16 de vangrail schampte. Ik dacht dat ik gewoon iets meer marge had. Toen ik de muur raakte, had ik zoiets van: ‘Oh oké, die marge was er blijkbaar niet!’ Maar verder was het prima, hoor. Het is beter om in een ritme te blijven zitten waar je je goed bij voelt dan dat je langzamer gaat rijden en een beetje van je focus verliest. Daarnaast worden dan je banden kouder, wat je ook niet wil, aangezien ze al vrij koud waren. Het leek me daarom beter om in mijn ritme te blijven. Ik was ook niet aan het overdriven of wat dan ook. Ik zat gewoon in de zone.”

De zege in Monaco was zijn negenendertigste voor Red Bull Racing, waarmee hij het aantal overwinningen dat Sebastian Vettel behaalde met het team uit Milton Keynes voorbij is. “Als je een tijdje over een goede auto beschikt, kun je dit soort aantallen nou eenmaal halen”, merkt Verstappen daarover op. “Maar het is geweldig. Ik had nooit gedacht dat ik in deze positie zou komen toen ik jong was. Mijn doel was om Formule 1-coureur te worden, maar om nu al die races te winnen is fantastisch. Ik had hier vooraf niet van durven dromen.”

