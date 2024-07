Verstappen legt uit hoeveel vloerschade hij had, meer druk op Pérez door Lawson-test?

De zaterdag in Silverstone is uitgedraaid op een Brits feestje, met beide Mercedes-coureurs op de eerste startrij en Lando Norris als derde Brit in de top-drie. Hoe valt de progressie van Mercedes te verklaren en hoe verhouden de race pace van Norris en Max Verstappen zich tot elkaar. Laatstgenoemde moet zondag vanaf P4 komen, al had hij door de vloerschade eigenlijk niet eens meer gedacht om Q3 te halen. De drievoudig wereldkampioen liet na afloop weten dat hij maar liefst honderd downforcepunten miste en dat Red Bull zijn vloer gedurende de kwalificatie ook nog probeerde op te lappen. In het vierkantje had Verstappen bovendien een gevatte reactie op McLaren CEO Zak Brown in huis, die zich de voorbije dagen in harde bewoordingen over Red Bull Racing heeft uitgelaten. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de Red Bull-test die Liam Lawson volgende week in de RB20 krijgt en een voorbeschouwing op de Britse Grand Prix van zondag.

