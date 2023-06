Max Verstappen legt uit: Dit maakt Red Bull Ring lastiger dan dat die lijkt

In Oostenrijk staat de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma. De winnaar van de eerste in Baku, Sergio Perez, moest de mediadag op het circuit verstek laten gaan doordat hij zich niet fit voelde. Max Verstappen heeft tot dusver drie sprintraces op zijn naam staan, waaronder die van vorig jaar in Oostenrijk. Een dag later trok Charles Leclerc echter aan het langste eind tijdens de hoofdrace en ging Red Bull Racing opvallend snel door het Pirelli-rubber heen, normaal juist een sterk punt. "Vorig jaar hebben we ons laten verrassen in Oostenrijk. We wonnen de sprintrace toen wel, maar Leclerc kwam in de laatste ronden al erg dichtbij. Dat hebben we op dat moment zelf onderschat", zei Helmut Marko er in de aanloop naar Red Bulls thuisrace over.

Verstappen is echter niet van mening dat het mindere weekend in Oostenrijk samenhing met het sprintformat. "Ik denk dat het vorig jaar niet per se met het sprintformat te maken had, nee. Ik denk dat we toen vooral enkele dingen op de auto hebben gezet die we vooraf misschien iets beter hadden moeten testen", reageert de regerend wereldkampioen op een vraag van Motorsport.com. Desondanks brengt het sprintweekend wel onzekerheden met zich mee voor teams en coureurs, des te meer doordat er nu wisselende weersomstandigheden worden voorspeld. "Het heeft vooral met het weer te maken, ja, dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Als je maar één training hebt, hoop je eigenlijk dat het of droog blijft of echt volledig nat, maar nu is dat even afwachten."

Los van het weer verwacht Verstappen dit jaar niet de ongemakken te treffen zoals hij die vorig jaar had in Oostenrijk. "Het ligt altijd een beetje aan het circuit en ook aan de simulator. Maar van wat ik tot nu toe heb gedaan aan voorbereidingen voelde het allemaal goed aan. Ik denk dat we hier over het algemeen wel sterk zijn geweest, dus hopelijk is het dit weekend ook zo. Met dit format kan het allemaal net wat hectischer zijn dan normaal, maar dat is denk ik ook precies waarom ze het hebben gecreëerd."

Kwalificatierondje moet door weinige bochten de perfectie benaderen

Het circuit zelf lijkt op het eerste oog vrij redelijk rechttoe rechtaan, maar schijnt bedriegt, zo legt Verstappen voor de Red Bull-hospitality uit. De Red Bull Ring is volgens hem een stuk complexer voor zowel teams als ook coureurs dan dat de lay-out doet vermoeden. "Dat zit onder meer in de hoogteverschillen, in de camber van de bochten en ook doordat er maar heel weinig bochten zijn." Dat laatste klinkt wellicht vreemd, maar komt doordat er volgens Verstappen relatief veel rondetijd in iedere bocht ligt juist doordat er maar weinig zijn.

"Op andere circuits kun je soms nog wel wat goed maken als je één klein foutje maakt in een bepaalde bocht. Die tijd is dan natuurlijk wel verloren op dat ene punt, maar als er heel veel bochten zijn, kun je toch niet alles perfect afwerken. Ik denk bijvoorbeeld niet dat er in Singapore ooit een kwalificatierondje is verreden waarin alle bochten perfect waren. Dat kan daar bijna niet, maar hier is het wel echt nodig. Dat legt er nog net iets meer druk op", legt de huidige WK-leider uit. Het maakt kwalificaties in Spielberg voor de coureurs vaak enerverend en dit weekend krijgen ze er zoals bekend zelfs twee voor de kiezen. Later vandaag staat de kwalificatie voor de zondagse hoofdrace op het programma, morgen vindt er een iets kortere kwalificatie voor de sprintrace plaats.

Voor teams is de Red Bull Ring overigens ook nog niet zo makkelijk qua afstelling. Zo vergen de lange rechte stukken eigenlijk een afstelling met relatief weinig downforce, maar vergen de medium-speed bochten iets meer vleugel - ook om de banden in leven te houden en minder te glijden. Het is derhalve ook een afweging tussen een wapen in gevechten (topsnelheid en dus minder vleugel) of wellicht een iets betere race pace gekoppeld aan de bandenslijtage (meer vleugel). Bij deze overwegingen spelen de weersvoorspellingen logischerwijs ook een rol.

Video: Een uitgebreide voorbeschouwing op de GP van Oostenrijk in de F1-update