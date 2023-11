Op het Autodromo Hermanos Rodriguez heeft Max Verstappen voor de vijfde keer aan het langste eind getrokken. Net als in eerdere zegetochten in Mexico toonde Verstappen zich ook ditmaal dominant. De race pace was niet voor het eerst een klasse apart, al kwamen daar anno 2023 nog twee goede starts bij. Zo kwam Verstappen vanaf de derde plek bijzonder goed weg, waarna hij tussen de Ferrari's door kon en de binnenkant voor bocht 1 had. Verstappen baalde nadien van de rode vlag. Het betekende niet alleen dat zijn strategie anders uitpakte dan gehoopt en dat hij het extra setje harde banden niet optimaal kon benutten, maar ook dat er opnieuw een staande start volgde.

Normaliter is vertrekken vanaf pole-position niet ideaal door het slipstreameffect richting de eerste bocht, maar Verstappen wist dermate goed van zijn plek te komen dat hij niet hoefde te vrezen voor Charles Leclerc. De twee goede starts komen een week nadat de wereldkampioen zijn startengineer Michael Manning al speciaal had gecomplimenteerd via de boordradio in Austin. Volgens Verstappen waren de starts in de races ervoor niet om over naar huis te schrijven, hetgeen de vraag oproept waarom het de voorbije twee raceweekenden ineens een stuk beter gaat. "We hebben onze procedures nu beter voor elkaar", reageert de Nederlander op die vraag van Motorsport.com in de persconferentie.

Details met de koppeling en banden

"Dat gaat bijvoorbeeld om het begrip van de banden - hoe die optimale grip kunnen bieden bij de start- maar ook om instellingen van de koppeling. Ik denk dat we nu gewoon net iets scherper zijn op die dingen. Begin dit jaar hadden we nog wat [technische] problemen. Die hebben we vervolgens wel opgelost, al hadden we toen nog niet alle settings voor elkaar met de bandentemperatuur en de koppeling. Al die dingen zijn nogal gevoelig", geeft Verstappen aan dat een start heel nauw steekt in de Formule 1. "Als je één van de instellingen net niet goed voor elkaar hebt, dan heb je meteen te veel wielspin of juist net te weinig aangrijping. Het is heel lastig om al die dingen perfect voor elkaar te krijgen, maar vandaag was het absoluut erg goed."

Red Bull-teambaas Christian Horner is ook in zijn nopjes met de verbeterde starts. "De starts zijn dit jaar niet onze grootste kracht geweest, maar deze zondag hadden we echt drie raketstarts", duidt de Brit ook op Sergio Perez, die weliswaar goed weg kwam, maar daarna zelf de mist inging. "We hebben vandaag, met deze specifieke omstandigheden, het asfalt en ook de hoogte alles precies goed voor elkaar gekregen."

Het finetunen van de instellingen en de procedures is volgens Verstappen dus de reden achter de goede start in Mexico, al is dat in de Formule 1 altijd een continu proces. Zo wordt er voortdurend gekeken naar het aangrijpingspunt van de koppeling - ook met de motorpartner - en naar het optimaal voorbereiden van de banden tijdens de opwarmronde, hetgeen op ieder circuit en in iedere omstandigheid weer anders werkt.

Video: De starts van Red Bull, de DNF van Perez en Verstappens 51ste zege uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe F1-update