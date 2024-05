Max Verstappen legt uit waardoor balans RB20 slechter is geworden in Miami

Max Verstappen heeft in Miami de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen gewonnen, al ging dat naar eigen zeggen niet helemaal van een leien dakje. De drievoudig wereldkampioen beklaagde zich via de boordradio over de balans in zijn RB20 en gaf daar tijdens de persconferentie meer tekst en uitleg over. "Mijn start was niet geweldig, al draaide het daarna vooral om de banden in leven houden. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden over de balans in mijn auto, dus daar moeten we voor de rest van het weekend nog wel naar kijken. Ik had iets te veel overstuur en dat proberen we voor de kwalificatie aan te passen. Gisteren tijdens de sprintkwalificatie had ik namelijk hetzelfde probleem. Vandaag is duidelijk geworden dat wat we momenteel hebben niet top is voor zowel de kwalificatie als de race."

De ongemakken voor Verstappen zijn in zekere zin opmerkelijk, aangezien hij zich na afloop van de enige training ook bij monde van Helmut Marko nog best tevreden toonde over de set-up. De omstandigheden zijn nadien niet drastisch veranderd - "het is nog steeds erg warm", lacht Verstappen - waardoor de vraag opkomt hoe het gevoel in de auto toch zo anders kan zijn. "We hebben na die eerste training nog dingen aangepast, waarvan we dachten dat die beter zouden zijn voor de kwalificatie", legt Verstappen desgevraagd aan Motorsport.com uit. "Maar die aanpassingen werken niet, dus we moeten zeker nog kijken wat we kunnen veranderen voor de reguliere kwalificatie." De aanpassingen bleken de verkeerde richting in te gaan en meer overstuur te veroorzaken, waardoor Red Bull een ander pad zal kiezen.

Kwalificatie 'lastigste deel van het weekend' volgens Verstappen

Dat het aanpassen van de afstelling mogelijk is, hangt direct samen met het vernieuwde sprintformat in de Formule 1, waarin teams twee keer per sprintweekend een parc fermé krijgen voorgeschoteld. Het biedt coureurs en teams de kans om nog correcties door te voeren, tot opluchting van Verstappen. "Dit is precies waarom ik blij ben met dit nieuwe format. Nu kun je in ieder geval nog dingen veranderen, terwijl je anders meteen vastzit aan één afstelling en het je hele weekend kan verknallen."

Negatieve keerzijde voor de concurrentie en fans is dat Red Bull de spanning voor de hoofdrace verder weg kan nemen. "Ik hoop dat deze balans het slechtste scenario is geweest, aangezien ik echt niet blij was met de auto. Er is absoluut ruimte voor verbetering. Hopelijk kunnen we dat tijdens de kwalificatie al laten zien, al is het op dit circuit verschrikkelijk lastig om de banden voor een snelle ronde in het juiste window te krijgen. Zelfs als je denkt dat je het perfect voor elkaar hebt, dan nog kan het op een ander setje banden weer compleet anders zijn. Dat wordt denk ik het allerlastigste gedeelte van dit weekend, om het tijdens de kwalificatie dus goed voor elkaar te krijgen. Als we de balans zometeen kunnen verbeteren, dan zouden we er qua bandenslijtage normaliter beter uit moeten zien."