Verstappen ziet zichzelf niet als lastige teamgenoot

Verstappen maakte in 2016 niet alleen veel indruk door zijn eerste race voor Red Bull meteen te winnen, maar ook door zijn meer ervaren teamgenoot Daniel Ricciardo gedurende zijn eerste seizoen bij het topteam direct het vuur aan de schenen te leggen. De Limburger zette het team zo naar zijn hand dat de Australiër uiteindelijk eieren voor zijn geld koos en naar Renault vertrok. Daarna kreeg Pierre Gasly een kans naast Verstappen, maar na een moeizame eerste seizoenshelft moest hij halverwege 2019 het veld ruimen voor Alexander Albon. De Britse Thai heeft echter eveneens moeite om tot goede resultaten te komen.

Gevraagd of het moeilijk is voor een andere coureur om in zijn team te zitten, reageert Verstappen in eerste instantie op de precieze formulering van de vraag: “Het is niet mijn team. Ik ben niet de eigenaar van het team. Ik rijd voor het team. Ik vind het een beetje raar dat mensen het steeds mijn team noemen. Als dat het geval was, dan had het wel Max Verstappen Racing geheten. Het is een beetje vreemd.” Om daarna de vraag te beantwoorden: “Ik denk van niet. Ik ben makkelijk in de omgang, ik houd niets achter en aan het einde van de dag willen we het als team goed doen. We willen altijd het maximale eruit halen en daar werken we altijd zeer hard voor." Om vervolgens de suggestie te doen: "Ik denk dat je deze vraag ook aan het team zou kunnen stellen…”

Vervolgens kreeg Albon de vraag voorgelegd of het moeilijk is om zo’n goed presterende teamgenoot als Verstappen te hebben, of dat diens aanwezigheid hem juist helpt om de RB16 beter te begrijpen. “Ik ben eigenlijk vooral gefocust op mezelf en niet zozeer op andere zaken", was zijn antwoord. "Het gaat erom dat ik me focus op wat ik nodig heb van de auto en wat ik moet verbeteren. Natuurlijk kan ik me daarbij vergelijken met Max. Maar voor de rest… Hij is mijn teamgenoot, maar het gaat er vooral om dat ik mezelf verder verbeter.”

Carlos Sainz werd donderdag eveneens gevraagd hoe het is om teamgenoot van Verstappen te zijn. De Spanjaard had de Limburger in 2015 en gedurende de eerste races van 2016 als naaste collega bij Toro Rosso, zoals de opleidingsformatie van Red Bull eerder heette. Op de vraag wat het meest lastige aspect is van het rijden naast Verstappen - zijn prestaties, het menselijke element, het komen tot een goede afstelling of iets anders - reageerde de McLaren-coureur, die na dit jaar naar Ferrari overstapt: "Ik weet niet zo goed wat ik moet kiezen. Max is extreem, echt extreem goed op al die punten. Ik denk dat Max op dit moment een van de sterkere, zo niet de sterkste coureur is op de grid. Hij is zeer, zeer goed en extreem competitief. Ik bewonder hem en heb ervan genoten om zijn teamgenoot te zijn. Ik heb daar veel van geleerd en ben er een betere coureur door geworden. Ik heb dus alleen maar goede dingen over hem te zeggen als het om zijn rijden gaat. Maar hij is ook een coole gast. Ik kan het goed met hem vinden.”

Het is nog niet bekend wie in 2021 de teamgenoot van Verstappen is bij Red Bull Racing.

Met medewerking van Jonathan Noble