Verstappen: "Lastig om vol te houden, maar ik houd van deze tactiek"

Max Verstappen mocht als eerste Red Bull-coureur in het hybride tijdperk vanaf pole vertrekken op COTA, maar beleefde daar eerst niet veel plezier aan. Titelrivaal Lewis Hamilton stond immers aan de binnenkant van de grid en wist met een betere start toe te slaan. Verstappen probeerde de Mercedes-coureur nog wel af te knijpen, maar moest eieren voor zijn geld kiezen in de eerste bocht. "Ik vond dat ik best een redelijke start had, maar hij had een hele goede start", aldus Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. "Dan moet je afgeven, maar je zag natuurlijk al heel snel in de wedstrijd dat het met de snelheid op mediums wel goed zat. Toen zijn we ook heel agressief naar binnen gekomen."

Dat laatste heeft een fenomenaal gevecht op tactisch vlak ingeluid. "We moesten door die start wel iets anders proberen", licht Verstappen toe. "We kozen voor een agressieve tactiek, al ligt de bandenslijtage hier extreem hoog. Daardoor wist ik niet zeker of we het wel zouden redden. Ik begon op het einde behoorlijk te glijden, maar ben natuurlijk wel superblij dat ik stand kon houden." Ondanks dat Verstappen niet wist of het goed af zou lopen, is hij zeer te spreken over het feit dat Red Bull het initiatief nam op strategisch vlak. "Om eerlijk te zijn, houd ik wel van deze tactiek. Soms is het goed om agressief te zijn."

Bloedstollende slotfase

Toen Red Bull er in eerste instantie voor koos, was er volgens de Limburger geen weg meer terug bij de tweede serie pitstops. "Omdat Hamilton binnen drie seconden zat, moesten we toen ook weer als eerste. Als hij naar binnen was gereden, dan zat hij namelijk voor mij. Dat was op zich wel een logische beslissing, al moet je het daarna natuurlijk wel zien vol te houden en was dat best lastig..." Des te meer omdat Mick Schumacher in de ultieme slotfase nog een woordje mee ging spreken als achterblijver. "Als ik goed uit bocht één kwam en niet te veel tijd verloor in die snelle bochten, dan zat het wel goed. Alleen met twee ronden te gaan, kreeg ik ineens die Haas voor mij en daar verloor ik natuurlijk tijd mee aan het belangrijke begin van die derde sector. Uiteindelijk heeft het allemaal nog goed uitgepakt, maar dat maakte die laatste ronden wel iets spannender moet ik zeggen", kan Verstappen met een lach afsluiten.