Verstappen: Lastig te zeggen of gevecht met Mercedes helemaal eerlijk is

Niet voor het eerst dit jaar bakkeleien Mercedes en Red Bull Racing over het al dan niet excessief doorbuigen van de achtervleugels. Rond de Grand Prix van Azerbeidzjan stelde Mercedes vragen over de creatie uit Milton Keynes en nu zijn de rollen exact omgedraaid. Zo vermoedt Red Bull dat het onderste deel van de Mercedes-achtervleugel doorbuigt op hoge snelheid en dat er daardoor een gat ontstaat tussen beide horizontale vleugeldelen. Het zou Mercedes een soort eigen DRS verschaffen en dus meer topsnelheid geven.

Het is na de DRS-saga in Brazilië en enkele verdachtmakingen over de Mercedes-motor zeker niet de eerste keer dat Red Bull-kopstukken de wenkbrauwen fronsen. De verhoudingen staan op scherp en dat levert Max Verstappen in de persconferentie de vraag op of deze spannende titelstrijd wel helemaal eerlijk verloopt voor zijn gevoel. "Dat is lastig om te weten", reageert de Nederlander. "Het gaat daarbij niet alleen om wat nog komt, maar ook om wat er al is gebeurd en waarmee ze in de vorige races hebben gereden. We hebben er in ieder geval beelden van en daardoor is de aandacht er nu ook op gevestigd. Laten we hopen dat we tot het einde van dit seizoen in ieder geval een mooi gevecht kunnen hebben."

Met de benoemde beelden duidt Verstappen eveneens op de veelbesproken achtervleugel van Mercedes. Red Bull heeft daar een dossier van aangemaakt en is met meerdere van die beelden naar de FIA gestapt. De autosportfederatie heeft daarop extra controles ingevoerd en volgens Horner werpen die meteen hun vruchten af. "Ik denk dat die checks met meer gewicht nu al hun werk doen, ja. De topsnelheid [van Mercedes] lijkt onder controle. Ineens zitten wij weer bijna op één lijn en dat hebben we in de laatste vier à vijf races niet gezien. Daarbij heb ik al gezegd dat het effect hier nog niet eens zo groot is. Het draait ons veel meer om Jeddah en Abu Dhabi, waar de bonus voor een hoge topsnelheid pas echt enorm is", voegt Horner toe in gesprek met Sky Sports F1.

F1-update: Verstappen weer op het matje, hoe zit het met Mercedes-vleugel?