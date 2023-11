Verstappen geen fan van F1-circuit Las Vegas: Ga er mijn ding doen en ga dan weg

Het was al jarenlang de droom van de Formule 1 om terug te keren naar Las Vegas, maar dan wel op een mooiere locatie dan de parkeerplaats van Caesars Palace zoals in de jaren 80. Daar is de Formule 1 in geslaagd met een lay-out door de neonverlichte stad en een race die laat op de avond plaatsvindt. Er is veel hype gecreëerd om deze race, met name omdat de Formule 1 deze race zelf organiseert in samenwerking met lokale ondernemingen. Max Verstappen voelt die hype echter niet zo. "Ik denk ten eerste dat we daar meer voor de show zijn dan voor het racen zelf, als je naar de lay-out van de baan kijkt", zegt Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Maar weet je, ik ben er eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Ik heb zoiets van: ik ga ernaartoe, ik doe mijn ding en ik ben weer weg."

Voor de Formule 1 moet Las Vegas een project van de lange termijn worden, aangezien er veel in is geïnvesteerd. Of deze race een toegevoegde waarde heeft op de Formule 1-kalender? "Ligt eraan voor wat", antwoordt Verstappen. "Ik denk qua racespektakel misschien niet, maar wel voor potentiële partners en voor het hele gebeuren eromheen misschien wel. Maar dat is natuurlijk iets waar ik niet heel erg mee bezig ben." Zelf heeft Verstappen al eens gezegd dat Monaco alleen voor de plaatjes is, maar dat lijkt voor Las Vegas ook het geval te zijn. Toch zit er volgens de Nederlander, woonachtig in het prinsdom, een verschil in. "Ja, alleen is Monaco ook historie en de plek zelf. Iedereen wil wel een keer in Monaco zijn geweest. Dat kan je natuurlijk niet echt met elkaar vergelijken."

Las Vegas is de derde race in de Verenigde Staten dit jaar. De Formule 1 heeft zich flink uitgebreid naar de Amerikaanse afzetmarkt, mede doordat F1-eigenaar Liberty Media de sport daar populairder wilde maken. Volgens Verstappen is het 'wel redelijk normaal' dat de F1 er nu drie keer per jaar racet. "Het is natuurlijk een heel groot land, ook als je het vergelijkt met het continent Europa. In dat opzicht vind ik het niet meer dan normaal", verklaart hij zijn standpunt.

Dicht bij de steden

Met het stratencircuit van Miami en Las Vegas en het permanente Circuit of the Americas is er wel wat variatie aan circuits in de VS. Of de drievoudig wereldkampioen graag op die circuits rijdt? "Nou ja, het circuit in Austin is natuurlijk wel heel erg mooi om op te rijden. Bij Miami denk ik dat het veel meer om de omgeving draait. Het circuit zelf is oké, maar is niet mijn favoriet. Voor Vegas heb ik natuurlijk nog geen idee, maar normaal gezien denk ik dat je naar Vegas gaat voor iets anders dan racen..."

De Formule 1 heeft in het verleden wel vaker gereden in de Verenigde Staten, maar dan op circuits als Sebring, Watkins Glen en Indianapolis. Ook een circuit als Road America is wel vaker genoemd als een gedroomde locatie voor de Formule 1. Verstappen zou dat soort locaties ook wel prima vinden, maar: "Het gaat natuurlijk ook heel erg om de veiligheid van een circuit en om de standaarden van de Formule 1 zelf. Er zijn heel veel mooie banen in Amerika die op zich best op de kalender kunnen, maar het ligt er vooral aan wat ze precies willen. Ik denk dat het de Formule 1 er zelf veel meer om gaat dat we dicht bij de steden racen, zodat er veel mensen kunnen komen."