Verstappen langer bij Red Bull? Marko wil over contractverlenging praten

Voor het eerst sinds 2013 heeft Red Bull weer een wereldkampioen Formule 1 in de gelederen. Waar acht jaar geleden nog de eer aan Sebastian Vettel was, is het nu raak voor Max Verstappen. De manier waarop maakt bijzonder veel los bij Red Bull Racing en dus heeft zelfs Helmut Marko zondag iets gedaan wat hij niet vaak doet: zichzelf in het feestgedruis storten. "We hebben de titel vooral met gin gevierd. Er kwam een dame aan met weet ik hoeveel flessen en daarna zijn die in alle mogelijke combinaties voorbijgekomen. Ik moet wel zeggen dat we zo opgewonden waren, dat de alcohol vrij snel z'n werk deed", lacht Marko. "Daardoor ben ik ook relatief vroeg weggegaan, rond een uur of twee."

Komende winter al in gesprek?

Het FIA-gala in Parijs heeft Marko aan zich voorbij laten gaan - "die dingen vermijd ik liever" - al nam hij donderdag wel uitgebreid de tijd voor een interview met de Duitse tak van Motorsport.com. De titelstrijd kwam daarin aan bod, als ook het gegeven dat Marko zijn vaandeldrager graag langer wil binden. Verstappen liet op zondag al weten "laten we dit nog zeker tien tot vijftien jaar doen" en als het aan Marko ligt, dan komt de kersverse wereldkampioen al die tijd uit voor Red Bull Racing.

Het huidige contract van Verstappen loopt tot en met 2023, maar gevraagd naar het openbreken van die verbintenis, blijkt Marko er wel oren naar te hebben: "Hij komt eerst naar Salzburg en dan zien we verder. Maar dat neem ik wel aan [dat er over een verlenging wordt gesproken]. In dat geval komt zijn manager meestal zonder Max en dan gaan we ervan uit dat we een contractverlenging zullen bespreken en misschien ook al afsluiten." Na het binnenhalen van de wereldtitel lijkt de marktwaarde van Verstappen nog verder te zijn gestegen, al lacht de 78-jarige Oostenrijker: "Nou, dat gaat in eerste instantie om de premies...", oftewel de clausules die in Verstappens contract staan.

Waar Toto Wolff in eerdere jaren ook leek te lonken naar de diensten van de Nederlander, vreest Marko inmiddels niet meer voor een scenario waarin Verstappen vertrekt naar de grote concurrent. "Ik denk niet dat dat gevaar er is. Als ik naar Max zijn opmerkingen kijk 'als ik een Mercedes wil rijden, dan bel ik wel een taxi' dan denk ik niet dat het gevaar nu bestaat. Daarvoor is er in Silverstone te veel kapot gemaakt", refereert Marko aan de zware crash en de uitbundige nasleep daarvan bij Mercedes. Verstappen heeft voor het slotweekend ook al laten weten dat hij Mercedes dit jaar van een andere kant heeft leren kennen en voegde toe: "Zeker niet op een goede manier."

Horner grapt: "Dat papierwerk regelen we meteen even"

Tijdens het FIA-gala in Parijs voegde de eerste Nederlandse wereldkampioen toe dat zijn hart bij Red Bull ligt. "Het voelt wel als mijn familie bij Red Bull, ja. Je hebt op mijn boordradio ook wel kunnen horen dat ik vroeg of ik nog tien tot vijftien jaar kan blijven. Ik ben erg blij waar ik nu ben en ik kan hier echt mezelf zijn, dat is in mijn optiek heel belangrijk. Het draait ook niet alleen maar om de Formule 1 zelf. We kunnen ook met elkaar lachen en dat vind ik ook belangrijk. Je moet namelijk genieten van wat je doet." Christian Horner, die eveneens in de speciale persconferentie kwam opdraven, voegde daar met een lach aan toe: "Ik heb net gehoord dat hij nog vijftien jaar wil blijven, dus ik heb het papierwerk al bij me en dat zullen we meteen maar even regelen."

Video: Jan Lammers blikt terug op de historische wereldtitel van Max Verstappen