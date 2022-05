Verstappen: Lange runs goed, maar nog werk te doen over één ronde

Red Bull Racing verschijnt op het Circuit de Barcelona-Catalunya zonder grootschalige upgrades, maar wel met een lichtere bolide. Dat het pakket grotendeels overeenkomt met dat van Miami zou de vrijdag eenvoudiger moeten maken, maar de praktijk is iets anders gebleken. De praktijk is namelijk dat Ferrari en Mercedes snellere tijden op de klok hebben gebracht in de tweede training. Max Verstappen moest genoegen nemen met P5 op ruim drie tienden van WK-leider Charles Leclerc.

Alhoewel Red Bull vaker wat toe moest geven op Ferrari over één ronde stemt het beeld van vrijdag niet tevreden. "Het was vrij lastig, ook om in deze hitte een goede balans te vinden", concludeert Verstappen achter de Red Bull-garage. Vrijdag liepen de temperaturen al op tot meer dan dertig graden en dat belooft de rest van het weekend niet anders te worden. "Dat maakt het zwaar voor de banden, die het hier toch al lastig hebben. Dat aspect hebben we nog niet helemaal onder controle qua balans. Voordeel is wel dat het weer stabiel blijft, dus we kunnen op basis hiervan aan de slag."

Waar Verstappen de woorden 'aan de slag' gebruikt, is duidelijk dat Red Bull met het oog op de kwalificatie nog een ferme stap moet zetten. "Over één ronde hebben we duidelijk werk te doen, ja. De lange runs zagen er goed uit, daar ben ik blij mee, maar nu gaat het erom dat we een middenweg vinden. Ik heb in de tijdenlijst ook gezien waar we staan en daarom zeg ik: we moeten echt nog werken aan de snelheid over één ronde."

Dat laatste geldt in Barcelona om twee redenen nog net iets meer dan in de voorgaande raceweekenden. Ten eerste is inhalen op het circuit nabij Montmeló traditiegetrouw lastig en ten tweede lijkt Mercedes weer eens een aardig woordje mee te spreken. Het maakt dat Red Bull niet zomaar maar kan vertrouwen op een goede race pace, maar dat Verstappen ook op de grid een goede uitgangspositie moet bemachtigen.