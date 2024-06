Norris deelt mening Max Verstappen: "Hoop niet dat F1 die kant opgaat"

In Canada ligt de focus voor een belangrijk gedeelte op de Formule 1-plannen voor 2026, die donderdag zijn gepresenteerd door de FIA. Ondanks dat het reglement nog niet definitief is en teams zorgen hebben, gaat F1 dat jaar ingrijpend op de schop. Zowel op motorisch vlak als aan de chassiskant zal er een nieuw reglement van kracht zijn, al benadrukken de teambazen dat er nog veel werk nodig is om die regels te finetunen. De auto's moeten twintig centimeter korter en tien centimeter smaller worden, terwijl het minimumgewicht met dertig kilogram omlaag zal gaan. Belangrijker is nog dat de Formule 1 inzet op actieve aerodynamica aan zowel de voor- als achterkant van de auto, aanpassingen om vuile lucht tegen te gaan en een zogenaamde 'Manual Override Mode' om inhalen te bevorderen en DRS te vervangen.

Het zijn ingrijpende veranderingen en die brengen volgens meerdere coureurs het risico met zich mee dat de verschillen tussen de teams weer groter worden. "Des te langer je het reglement hetzelfde laat, des te dichter alle teams bij elkaar komen", laat Max Verstappen in de Red Bull-hospitality weten. "2026 zal in dat opzicht een grote reset worden, niet alleen met de auto's zelf, maar ook zeker met de nieuwe motoren. Misschien krijgt één fabrikant het met de nieuwe motor veel beter voor elkaar dan de rest, waardoor één partij dan meteen een grote voorsprong heeft. Aan de andere kant wil de Formule 1 graag nieuwe merken aantrekken en daarvoor heb je wel een verandering van het reglement nodig."

Spanningsveld tussen spektakel en technologie

Met die laatste woorden duidt Verstappen op een spanningsveld dat Oscar Piastri ook ziet. "Iedere keer dat de reglementen ingrijpend zijn veranderd, heeft dat geleid tot grotere verschillen. Dat geldt vooral bij aanpassingen aan het motorreglement. In 2014 hebben we dat gezien, toen er een lange periode van dominantie in gang is gezet. Ook met de huidige reglementen zie je dat weer. Eigenlijk lopen we nu pas echt in op Red Bull", laat de McLaren-coureur in Montreal na een vraag van Motorsport.com weten. "Aan de andere kant heeft F1 een belangrijke plaats in de samenleving om technologisch vooruitstrevend te zijn. De Formule 1 draait om innovatie, al kun je beargumenteren dat dit aspect soms ten koste gaat van het racen zelf. Dat is zonde, al zijn beide dingen even waar. Ik ben niet verbaasd als we in 2026 grotere verschillen tussen de teams gaan zien door de nieuwe aero- en vooral de nieuwe motorregels. Ik zou zelfs zeggen dat de kans erg groot is dat de verschillen tussen de teams dan weer groter worden."

Sergio Pérez is een soortgelijke mening toegedaan, maar wil vooral in het hier-en-nu leven. "We moeten genieten van het anderhalve jaar dat we nog met de close racing van dit moment te gaan hebben. Bij een grote verandering bestaat altijd de kans dat één team het heel goed voor elkaar krijgt, veel beter dan de rest, en dan wordt het lastig om het gat in de jaren daarna weer te dichten. Ik verwacht eerlijk gezegd dat zoiets in 2026 ook gaat gebeuren, waardoor voor de sport beter zou zijn om de regels zo lang mogelijk gelijk te houden. Tegelijkertijd heeft Oscar gelijk met het deel over technologie en nieuwe merken."

Lando Norris wil regels nog jarenlang hetzelfde houden

Lando Norris spreekt op zijn beurt zelfs van een patroon, een patroon waarin de Formule 1 en de FIA steeds weer ingrijpen op het moment dat de sport juist interessant wordt. "Onder het vorige reglement was het laatste jaar eigenlijk het mooiste jaar", refereert hij aan 2021. "Nu zie je dat weer met Ferrari, met Red Bull en met onszelf gebeuren. Het is momenteel erg interessant en dat komt er weer een verandering aan... Er zullen wel goede redenen voor zijn en natuurlijk wil je de sport steeds beter maken, maar ik wil niet dat onze sport minder aantrekkelijk wordt net nu het net zo interessant is. Ik hoop niet dat we in de tegenovergestelde richting gaan, vooral niet als je ziet hoe ingewikkeld het met de 2026-motor en de aerodynamica lijkt. Dan kun je weer enorme gaten krijgen en kan het saai worden voor de fans. Ik wil niet dat het die kant opgaat, waardoor het beter zou zijn om de regels nog jaren zo te laten."