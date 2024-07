Top-drie F1 Silverstone blikt vooruit op Nederland-Engeland

Ook in de Formule 1-paddock staan genoeg mensen stil bij het Europees Kampioenschap voetbal. Afgelopen weekend knokten Engeland en Nederland zich naar de halve finale - ten koste van Zwitserland en Turkije - en beide landen treffen elkaar woensdagavond in Dortmund. Max Verstappen, Lando Norris en Lewis Hamilton bevochten elkaar op het circuit van Silverstone, maar staan ook qua voorkeur voor de halve finale tegenover elkaar. De rijders blikten na afloop van de Grand Prix vooruit.

"Natuurlijk ga ik kijken. Ik app ook af en toe met Virgil [van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands Elftal] voor de wedstrijden", vertelt Verstappen na zijn tweede plaats in de race. "Ik hoef hem natuurlijk weinig uit te leggen. Ze weten zelf veel beter hoe ze zich moeten voorbereiden en hoe ze het beste werken. Dat weten de mensen die echt betrokken zijn bij het team toch? Natuurlijk hoop ik dat Nederland wint, maar ik hoop vooral dat het een mooie wedstrijd wordt. Het zou uiteraard heel mooi zijn om de finale te halen."

Hamilton zette afgelopen weekend met de zege op Silverstone de kroon op het Britse sportweekend. De 39-jarige coureur won een dag na de winst van het voetbalelftal de race. De voetbalwedstrijd op zaterdag had Hamilton met duizenden fans gekeken op een groot scherm. "Toen ik opgroeide, ging ik altijd in kroegen voetbal kijken, maar zaterdagavond keken we met meer dan 20.000 fans. Dat was een geweldige ervaring samen met George [Russell]. Ik wens hen het beste", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die ook ruimte had voor een kritische noot. "Ik ben er zeker van dat zij ook weten dat ze beter moeten spelen en dat ze weten hoe dat moet. Ze willen graag een betere wedstrijd spelen en een hoger niveau bereiken. Elke wedstrijd leren ze meer, net als wij elke race doen. Ik sta achter hen en ik weet zeker dat ze er vol voor gaan."

Russell en Hamilton keken met duizenden fans Zwitserland-Engeland Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris maakt minder woorden vuil aan zijn voorbeschouwing. "Ik weet hoe vervelend het is als sporter als anderen jou vertellen hoe je het moet doen. Ik wens ze het allerbeste", aldus de coureur uit Bristol. Toch verwacht hij ook meer van Engeland in de wedstrijd tegen Nederland. "Net als Lewis denk ik dat ze graag beter willen spelen. Ik denk dat ze daar altijd hun best voor doen. Het hele land - althans het Engelse gedeelte van het Verenigd Koninkrijk - staat achter hen. Ik ga kijken en wens ze het allerbeste."