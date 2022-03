Verstappen lacht om verstoppertje spelen door Mercedes en Hamilton

Ferrari heeft tijdens de testdagen een goede indruk achtergelaten. Het merk uit Maranello toonde bij vlagen de snelheid van de F1-75 en kende vooral productieve dagen. George Russell wees de rode formatie in Barcelona al als favoriet aan en in Bahrein deden de mannen van Toto Wolff dat nog eens dunnetjes over. Het zijn woorden die binnen Ferrari niet al te serieus worden genomen, zo liet Carlos Sainz weten: "Dit is typisch Mercedes. Ze proberen andere teams te hypen en zichzelf in de underdogrol te manoeuvreren. Als dit nou het eerste jaar zou zijn waarin ze andere teams hypen, dan zou ik er misschien nog iets van geloven. Maar dit is al het zesde jaar op rij dat ze zoiets doen."

Verstappen heeft de uitspraken logischerwijs ook meegekregen en concludeert in de paddock van Bahrein met een lach: "Ik snap dat wel. Zo is het altijd al geweest. Als iemand goed voor de dag komt of een team waarvan iedereen denkt dat ze goed voor de dag zullen komen, dan is het ‘oh nee, maar wij zijn niet de favoriet'", aldus Verstappen tegenover de aanwezige Nederlandse pers.

Hoe het verhaal verder gaat als Mercedes volgende week wel 'gewoon' competitief blijkt te zijn, kan Verstappen ook al raden. "Als het een week later wel goed gaat, dan is het: ‘oh nee, maar we hebben het zo goed omgedraaid in een week. Echt niet normaal, ongelooflijk werk. Dank aan alle mensen in de fabriek’", vervolgt Verstappen met een lach. Hij geeft ermee aan dat Mercedes het gebruikelijke spelletje lijkt te spelen: zichzelf zoveel mogelijk als underdog positioneren om daarna quasi-verbaasd van een onverwachte omwenteling te spreken.

Zelf houdt Verstappen er wel gewoon rekening mee dat Mercedes op de afspraak is volgende week. Dat het team 'niet in een positie zou zijn om voor overwinningen te vechten' en zorgen zou hebben, neemt de Limburger niet al te serieus: "Die zorgen waren er vorig jaar ook, maar uiteindelijk waren ze nog altijd enorm sterk", trekt Verstappen de parallel met 2021 - toen Lewis Hamilton na veel reuring over track limits wist te winnen op het Bahrain International Circuit.

