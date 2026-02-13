Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”
Max Verstappen denkt dat Mercedes bijzonder veel snelheid achter de hand houdt voor de start van het F1-seizoen. De compressieratio maakt volgens hem een veel groter verschil dan dat Toto Wolff beweert.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Donderdag kwam Max Verstappen niet in actie op het Bahrain International Circuit, maar gingen alsnog alle headlines over de viervoudig wereldkampioen. De Red Bull-coureur werkte zijn mediaverplichtingen af en deelde daarin zijn uitgesproken mening over het nieuwe reglement, waarbij Verstappen de nieuwe regels "Formule E op steroïden" en "anti-racing" noemde.
"Toto is een nul vergeten" bij inschatting van motorentruc
Naast energiemanagement domineert echter ook nog een ander woord de gesprekken in de paddock: compressieverhouding. Toto Wolff liet weten dat de vermeende motorentruc over de compressieverhouding - waardoor Mercedes voldoet aan 16:1 bij statische tests, maar tijdens het rijden een hogere ratio haalt - slechts een klein verschil maakt.
De Oostenrijkse teambaas schatte het verschil op twee à drie pk, al denkt Verstappen daar beduidend anders over. Als Motorsport.com Wolffs uitspraken tijdens de Nederlandse sessie aan Verstappen voorlegt, reageert de viervoudig wereldkampioen: "Je moet daar zeker een nul achter zetten! En misschien nog wel meer. Maar weet je, ik snap natuurlijk wel wat zij proberen te doen."
Met die laatste woorden duidt Verstappen erop dat Mercedes de aandacht in zijn optiek probeert af te leiden. Door Red Bull in de favorietenrol te drukken - wat verschillende klantenteams van Mercedes overigens ook doen - hoopt Wolff volgens Verstappen onder de radar te blijven, zeker nu de FIA een belangrijk besluit te nemen heeft over de compressieverhouding.
Is Mercedes in extreme mate aan het sandbaggen?
Verstappen is van mening dat Mercedes absoluut nog niet het achterste van de tong laat zien in Bahrein. "Nou, ik kan je één ding vertellen: wacht maar even tot Melbourne en kijk hoeveel vermogen er dan ineens bij komt bij hen. Dat weet ik nu al." Volgens Verstappen is Mercedes in extreme mate aan het sandbaggen, zoals dat in F1-jargon heet. "Ze proberen de focus natuurlijk te verleggen naar ons, omdat wij woensdag zoveel ronden hebben gereden. Maar je moet het van twee kanten zien. Wacht maar gewoon af tot Melbourne en kijk hoe hard zij daar ineens op het rechte stuk zullen gaan."
Het feit dat Red Bull door concurrenten naar voren wordt geschoven, vindt Verstappen sowieso onzinnig. "Kijk maar gewoon terug naar de wintertests van de afgelopen tien jaren. Ik denk dat je op dag één echt nog niet kunt zeggen wie er wereldkampioen wordt, zeker niet met een nieuw reglement. Persoonlijk denk ik dat het allemaal afleidingsmanoeuvres zijn, maar goed, dat is prima. Ik ben daar ook niet mee bezig. Ik focus me gewoon op wat wij doen met het team, want er valt eerlijk gezegd nog zoveel te leren. De nieuwe regels zijn zo complex dat we zelf gewoon zoveel mogelijk ronden willen rijden."
Dat alles in de Formule 1 momenteel zo politiek is geladen, irriteert Verstappen naar eigen zeggen niet. "Nee hoor, iedereen mag zeggen wat hij wil. Ik ben al zover dat het mij allemaal niet meer boeit. Het boeit mij niet, vooral ook niet als de auto niet leuk is om te besturen. Dan ben ik met andere dingen bezig, druk om de GT3-auto voor elkaar te krijgen bijvoorbeeld."
Bekijk: F1-update: Max Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto liever niet in simulator rijden
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-wintertest Bahrein live: Verstappen tikt GP-afstand aan, Russell voltooit racesimulatie
Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen
Hadjar reageert op kritiek Verstappen: "Dit is nog steeds Formule 1"
Hamilton over discussie compressieratio: "FIA moet ingrijpen"
Wolff bevestigt: Mercedes-AMG drong aan op verzetten NLS-race voor Verstappen
Wolff: Als FIA en F1 overstag gaan na "geheime meetings" van rivalen, zijn we de pineut
Red Bull maakt indruk op Toto Wolff: "Auto en power unit de referentie"
Norris reageert op kritiek Max Verstappen: "Weinig reden tot klagen"
Max Verstappen kraakt 2026-auto's en plaatst vraagtekens bij F1-toekomst
Leclerc bovenaan op tweede F1-testdag Bahrein, Norris rijdt tweede tijd
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties