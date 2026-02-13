Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”

Donderdag kwam Max Verstappen niet in actie op het Bahrain International Circuit, maar gingen alsnog alle headlines over de viervoudig wereldkampioen. De Red Bull-coureur werkte zijn mediaverplichtingen af en deelde daarin zijn uitgesproken mening over het nieuwe reglement, waarbij Verstappen de nieuwe regels "Formule E op steroïden" en "anti-racing" noemde.

"Toto is een nul vergeten" bij inschatting van motorentruc

Naast energiemanagement domineert echter ook nog een ander woord de gesprekken in de paddock: compressieverhouding. Toto Wolff liet weten dat de vermeende motorentruc over de compressieverhouding - waardoor Mercedes voldoet aan 16:1 bij statische tests, maar tijdens het rijden een hogere ratio haalt - slechts een klein verschil maakt.

De Oostenrijkse teambaas schatte het verschil op twee à drie pk, al denkt Verstappen daar beduidend anders over. Als Motorsport.com Wolffs uitspraken tijdens de Nederlandse sessie aan Verstappen voorlegt, reageert de viervoudig wereldkampioen: "Je moet daar zeker een nul achter zetten! En misschien nog wel meer. Maar weet je, ik snap natuurlijk wel wat zij proberen te doen."

Met die laatste woorden duidt Verstappen erop dat Mercedes de aandacht in zijn optiek probeert af te leiden. Door Red Bull in de favorietenrol te drukken - wat verschillende klantenteams van Mercedes overigens ook doen - hoopt Wolff volgens Verstappen onder de radar te blijven, zeker nu de FIA een belangrijk besluit te nemen heeft over de compressieverhouding.

Is Mercedes in extreme mate aan het sandbaggen?

Verstappen is van mening dat Mercedes absoluut nog niet het achterste van de tong laat zien in Bahrein. "Nou, ik kan je één ding vertellen: wacht maar even tot Melbourne en kijk hoeveel vermogen er dan ineens bij komt bij hen. Dat weet ik nu al." Volgens Verstappen is Mercedes in extreme mate aan het sandbaggen, zoals dat in F1-jargon heet. "Ze proberen de focus natuurlijk te verleggen naar ons, omdat wij woensdag zoveel ronden hebben gereden. Maar je moet het van twee kanten zien. Wacht maar gewoon af tot Melbourne en kijk hoe hard zij daar ineens op het rechte stuk zullen gaan."

Het feit dat Red Bull door concurrenten naar voren wordt geschoven, vindt Verstappen sowieso onzinnig. "Kijk maar gewoon terug naar de wintertests van de afgelopen tien jaren. Ik denk dat je op dag één echt nog niet kunt zeggen wie er wereldkampioen wordt, zeker niet met een nieuw reglement. Persoonlijk denk ik dat het allemaal afleidingsmanoeuvres zijn, maar goed, dat is prima. Ik ben daar ook niet mee bezig. Ik focus me gewoon op wat wij doen met het team, want er valt eerlijk gezegd nog zoveel te leren. De nieuwe regels zijn zo complex dat we zelf gewoon zoveel mogelijk ronden willen rijden."

Dat alles in de Formule 1 momenteel zo politiek is geladen, irriteert Verstappen naar eigen zeggen niet. "Nee hoor, iedereen mag zeggen wat hij wil. Ik ben al zover dat het mij allemaal niet meer boeit. Het boeit mij niet, vooral ook niet als de auto niet leuk is om te besturen. Dan ben ik met andere dingen bezig, druk om de GT3-auto voor elkaar te krijgen bijvoorbeeld."

Bekijk: F1-update: Max Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto liever niet in simulator rijden