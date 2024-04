Max Verstappen heeft de teller na vier races in het Formule 1-seizoen 2024 op drie overwinningen staan. De wereldkampioen liep enkel in Australië tegen een zeldzame uitvalbeurt aan, al had die meer met de procedures te maken dan met de remmen zelf. Verstappen zei tijdens de Nederlandse mediasessie immers al: "Het was uiteindelijk niet echt een probleem met de auto, maar je moet het natuurlijk wel vastzetten." In Japan heeft Verstappen de draad 'gewoon' weer opgepakt met een dominante zege, waarmee hij zijn voorsprong in het WK heeft vergroot tot dertien punten. Belangrijker dan die marge is het gevoel in de paddock dat niemand Verstappen dit jaar van een vierde wereldtitel gaat houden.

Toto Wolff heeft in zijn mediasessie na afloop van de Japanse Grand Prix laten optekenen dat er geen enkel scenario bestaat waarin Verstappen geen wereldkampioen wordt. "Niemand gaat Max dit jaar pakken. Hij rijdt spectaculair goed en hetzelfde valt te zeggen van de auto. Je kunt het ook zien aan de manier waarop Max de banden kan managen. In principe gaat dit seizoen alleen nog maar om de vraag wie 'best of the rest' wordt. Dat is het echte gevecht." Het geldt volgens Wolff niet alleen voor het coureurskampioenschap, maar door de overmacht van Verstappen ook meteen voor de constructeurs. "Hopelijk kunnen we McLaren en Ferrari nog achterhalen om het gevecht voor P2 aan te gaan. Dat was vorig jaar het hoogst haalbare en zo is het dit jaar weer. Vorig jaar zijn we in ieder geval als tweede geëindigd", duidt Wolff op de ontknoping tussen Ferrari en Mercedes in Abu Dhabi.

Als Verstappen tijdens de persconferentie wordt geconfronteerd met de lovende woorden van Wolff, reageert hij met een lach: "De laatste tijd is Toto erg aardig en zegt hij allemaal vriendelijke dingen over mij!" De kwinkslag van Verstappen moet natuurlijk in het licht van recente flirts van Mercedes met de wereldkampioen worden gezien. Wolff heeft laten weten dat Mercedes bereid is om te wachten op Verstappen, alvorens de rijderskeuze te maken. Op een serieuzere toon laat Verstappen weten dat hij nog niet wil vooruitlopen op een vierde wereldtitel. "Ik weet het niet. We hebben nog een lange weg te gaan en ik wil niet al te veel over de rest van het seizoen nadenken. Ik wil het gewoon race voor race bekijken."

Bovendien denkt Verstappen dat het niet op alle circuits zo overtuigend zal gaan voor Red Bull als in Suzuka. "Ik weet dat er ook nog wel circuits komen die ons minder goed liggen. Stratencircuits zijn historisch gezien moeilijker voor ons. Ik denk wel dat onze auto dit jaar iets beter is geworden in langzame bochten, maar op stratencircuits gaat het ook om de kerbs en hobbels. Het is momenteel nog een vraagteken in hoeverre we die dingen hebben verbeterd. Daarom moeten we als team maximaal scoren op circuits waar we sowieso snel kunnen zijn. Op de banen die minder goed bij onze auto passen, proberen we natuurlijk ook te maximaliseren, al kunnen andere teams daar ook winnen", zo besluit Verstappen.

