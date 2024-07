In Silverstone zijn Max Verstappen en Lando Norris tijdens de mediadag zeer volwassen voor de dag gekomen. Beide coureurs hebben na de touché in Oostenrijk met elkaar gesproken, waarna de lucht volledig geklaard bleek. Norris liet tijdens de persconferentie weten dat excuses van Verstappen niet eens nodig waren en dat hij niet alle dingen meent die hij in het vierkantje na de Oostenrijkse Grand Prix heeft gezegd. Verstappen voegde toe dat de vriendschap onveranderd is, waardoor het allemaal koek en ei was. De teamleiding van McLaren nam echter geen gas terug. Zo was Andrea Stella zeer uitgesproken na de race in Spielberg en bleek McLaren CEO Zak Brown in Silverstone allesbehalve milder van toon.

"Ik ben teleurgesteld in zo’n geweldig team als Red Bull dat dergelijk rijgedrag bijna aanmoedigt als je terugluistert naar wat er over de boordradio is gezegd", liet Brown tijdens de persconferentie voor teambazen optekenen, om er daarna een schepje bovenop te doen: "We hebben gezien dat er een gebrek aan respect is, of dat nou om het financiële reglement gaat of om de sportieve regels op de baan, problemen met vaders en al dat soort dingen. Ik vind gewoon niet dat dat de manier is waarop we moeten racen."

Helmut Marko reageerde niet veel later op deze uitlatingen door te benadrukken dat Brown beter een voorbeeld aan zijn eigen coureurs kan nemen: "Ik heb helemaal geen probleem met vaders en was vooral teleurgesteld in de manier waarop Norris tijdens een geweldig gevecht als een soort babysitter aan het klagen was. Hij is heel netjes op die woorden teruggekomen, maar misschien vindt Zak dat vervelend. Hij zou één lijn binnen zijn eigen team moeten trekken, laat de coureurs gewoon racen."

Verstappen kan weinig met moddergooien door Brown

Verstappen is het met dat laatste eens en wenst niet veel woorden vuil te maken aan Brown die olie op het spreekwoordelijke vuur gooide. "Daar heb ik niks aan." Als Motorsport.com hem aan het einde van de Nederlandse mediasessie vraagt naar een voorstel van Brown - dat de Formule 1 vaste, fulltime stewards nodig zou hebben in plaats van roulerende stewards - lacht Verstappen en reageert hij: "Wie is Zak Brown?"

De drievoudig wereldkampioen is vooral van mening dat de Formule 1 momenteel te gereguleerd is. Hij kan dan ook weinig met een ander idee van Brown, namelijk dat de FIA met nieuwe 'racing rules' op de proppen moet komen: "Ik denk dat we al veel te veel regels voor van alles en nog wat in de Formule 1 hebben. Zoiets zal de dingen in mijn optiek alleen nog maar ingewikkelder maken. Kijk naar het reglementenboek van tien à vijftien jaar geleden en kijk wat het nu is... Het wordt steeds dikker, al is dat misschien ook een beetje de wereld waarin we leven." Verstappen laat afsluitend weten dat het gisteren tijdens de rijdersbriefing niet veel meer over de gebeurtenissen in Oostenrijk is gegaan. "Nee, het ging eigenlijk gewoon over actuele dingen, dingen die we misschien kunnen verbeteren richting de toekomst met de circuits, track limits en dat soort dingen. Verder hebben we het er niet meer over gehad."