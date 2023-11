Max Verstappen is anno 2023 opnieuw aan een recordjaar bezig in de koningsklasse van de autosport. De teller staat inmiddels al op zestien overwinningen. Met nog drie Grands Prix voor de boeg lijkt de koek bovendien nog niet op. Het laat zien dat de Nederlander op bijzonder hoog niveau presteert, dat de RB19 een sublieme auto is, maar ook dat het team van Christian Horner als een geoliede machine functioneert. Stabiliteit is daarbij van groot belang. Het geldt onder meer op technisch vlak met Adrian Newey, technisch directeur Pierre Waché en hoofdengineer Paul Monaghan als bekendste gezichten.

Voor Verstappen geldt het ook op persoonlijk vlak, vooral met zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase, waarmee hij naar eigen zeggen een bijzondere band onderhoudt. Beide mannen kunnen elkaar via de boordradio best eens op indringende wijze toespreken, maar de wereldkampioen heeft al meer dan eens laten weten dat 'GP' - zoals hij kortweg door het leven gaat - een belangrijke rol vervult in het huidige succes.

Red Bull niet heel comfortabel over de kerbstones

Om de boordradio's die worden uitgezonden kunnen beide heren vooral lachen, zo ook na de Grand Prix van Mexico. Het ging op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar Verstappen zijn 51ste F1-zege boekte en dus Alain Prost evenaarde, vooral om bocht 3. "Let op de kerbs in bocht 3, Max. Dit helpt je waarschijnlijk niet, daar verliezen we best veel tijd." De Nederlander reageerde er vervolgens op met: "Mate, ik probeer die kerbs juist goed te raken, maar onze auto is daar niet very lovely." Het sluit naadloos aan bij wat Verstappen de donderdag ervoor ook al had laten weten: de Red Bull is volgens de man met startnummer 1 minder comfortabel over de kerbs dan bijvoorbeeld de Ferrari.

"Ik probeerde de kerbs in bocht 3 net als de mannen naast me ook mee te pakken, maar ik leek wel een springstok!", grapt Verstappen als het tijdens de persconferentie over zijn Red Bull en de kerbstones gaat. "Ik probeerde wel wat andere lijnen te rijden, maar wij kunnen die kerbs nou eenmaal niet zo aanvallen als sommige andere teams", wijst hij richting Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het is een punt dat Verstappen in Monaco al eens aanstipte en natuurlijk nog meer in Singapore, waar Red Bull Racing de tot dusver enige nederlaag van het seizoen heeft geleden. Het lijkt één van de weinige verbeterpunten voor het technische team uit Milton Keynes richting volgend jaar, al zegt Verstappen er altijd bij: "Ik heb natuurlijk liever een auto die bijna overal goed werkt en met één aspect meer moeite heeft dan andersom, zoals we jaren hadden." De RB19 is verder immers bijzonder allround.

Wisselen van rol met Lambiase

Om de boordradio van Lambiase in Mexico kan Verstappen na afloop vooral lachen. "GP is natuurlijk mijn race-engineer, maar op een gegeven moment probeerde hij zelf vooral de coureur te spelen", grapt de wereldkampioen na een vraag van Motorsport.com. "We praten daar onderling wel eens over. Soms ben ik meer de race-engineer en is hij meer de coureur. Dan wisselen we eigenlijk even van rol", besluit de Limburger met een lach. Op iets serieuzere toon heeft Verstappen echter meermaals laten optekenen niet graag met een andere race-engineer in de Formule 1 te werken en vooral respect voor Lambiase te hebben.