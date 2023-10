VIDEO: Max Verstappen moet lachen om enorm gladde F1-baan Qatar Het is een kwestie van glibberen in glijden in Qatar vanwege de enorme hoeveelheid stof en zand dat op de baan ligt. De coureurs hebben zelfs last van spray door het zand. Het levert wel enkele mooie beelden op, zoals we hier zien bij de Haas van Kevin Magnussen en Carlos Sainz zijn Ferrari. Ook horen we Max Verstappen over de boordradio, die lachend aan zijn team meldde hoe glad het wel niet is.