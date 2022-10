Verstappen: “Zal laatste gesprek met Mateschitz nooit vergeten”

De Oostenrijkse ondernemer was al een tijdje ernstig ziek. Niettemin kwam het bericht van zijn overlijden vlak voor de kwalificatie in Austin hard aan bij Max Verstappen en de rest van het Red Bull F1-team.

De Nederlander erkent dat het niet makkelijk was om de knop om te zetten voor de kwalificatie, waarin hij uiteindelijk achter de Ferrari-coureurs de derde tijd neerzette. “Het was voor ons moeilijk om zo de kwalificatie in te gaan”, zegt hij. “Het resultaat boeit dan eigenlijk niet meer zo. Dat is dan even niet belangrijk. Je bent meer bezig met wat er net gebeurd is. En met wat hij heeft betekend voor iedereen in het team, wat hij heeft opgebouwd met Red Bull en wat hij heeft neergezet in de Formule 1. En met wat hij voor mij persoonlijk heeft betekend. Want zonder hem, had ik hier nu niet gezeten en had ik niet de successen behaald die ik in de afgelopen jaren behaald heb. Iedereen in het team heeft het ongelofelijk moeilijk.”

Verstappen omschrijft Mateschitz als een lieve en zorgzame man. “En hij hield er niet van om op de voorgrond te staan”, weet de Red Bull-coureur. “Hij was er altijd, maar stond gewoon niet graag voor de camera.” Verstappen roemt Mateschitz voor zijn bijdrage aan de sport. “Hij was een groot racefan. Dat hij twee F1-teams had, laat zien hoe ongelofelijk toegewijd hij was aan de Formule 1. Daarnaast heeft hij over de jaren enorm veel jong talent ondersteund. Zo heeft hij ook altijd in mij geloofd. Het was erg speciaal om onze band met de jaren steeds hechter te zien worden.” Het was dankzij Red Bull, en dus ook dankzij Mateschitz, dat Verstappen in 2015 met zeventien jaar de jongste coureur ooit werd die aan de start van een Grand Prix kwam.

Enkele weken geleden bracht Verstappen nog een bezoek aan Mateschitz. “Ik zal mijn laatste bezoek aan hem en de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd nooit vergeten”, aldus de 32-voudig Grand Prix-winnaar. “We hebben samen een heel mooie dag gehad. Ik heb ook gewoon over van alles met hem kunnen praten. Op een heel relaxte manier. Dat zijn wel momenten die je altijd bij zullen blijven.” Verstappen spreekt van een ‘klotegevoel’. “Het is nooit makkelijk om zulk nieuws tot je te moeten nemen”, zegt hij. “Maar uiteindelijk moet je door en ik weet honderd procent zeker dat hij dat ook zo gewild zou hebben.” Door een gridstraf voor Charles Leclerc staat Verstappen straks naast polesitter Carlos Sainz tweede op de startopstelling voor de Amerikaanse GP.

F1-update: Red Bull-oprichter Mateschitz overleden, Verstappen koestert gesprek