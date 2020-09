Verstappen: Eén van de beste kwalificatierondjes uit F1-carrière

Racing Point, McLaren en bovenal Renault. Het leken allemaal geduchte tegenstanders voor Verstappen te worden op zaterdag. Vooral doordat Red Bull op vrijdag niet wist te overtuigen. "Die vrijdag was inderdaad wat rommelig, maar dat kwam vooral doordat we qua downforce verschillende dingen hebben geprobeerd", legt Verstappen op zaterdag nog eens uit aan onder meer Motorsport.com. Een waterdichte oplossing vond men daarbij overigens niet.

"Zelfs in de kwalificatie hadden we het nog best lastig om te juiste balans te vinden, vooral bij het ingaan van de bochten. Ik had best veel last van overstuur", zo vervolgt de Limburger zijn uitleg. "Stap voor stap hebben we de boel verbeterd. De eerste run van Q3 was al iets beter, maar daarna hebben we nog wat veranderingen doorgevoerd, die gaven mij de benodigde grip. Op deze baan heb je namelijk veel grip bij het ingaan van de bocht nodig, dat bleek de sleutel."

Verstappen leverde vervolgens ook zelf op het asfalt. Dat was overigens ook nodig, omdat Sergio Perez hem even daarvoor van de derde plaats had verdrongen. De negenvoudig Grand Prix-winnaar raakte echter niet in paniek en wist zelfs Bottas nog te verschalken met een sublieme tweede run. P2 dus. Gevraagd of hij op het Sochi Autodrom één van de beste kwalificatierondjes uit zijn Formule 1-carrière heeft afgewerkt, reageert Verstappen: "Ja, dat denk ik wel. Het voelde in ieder geval heel goed aan. Het was een erg goede ronde volgens mij, het was lekker om zo te kunnen rijden. Het is natuurlijk nog altijd geen pole-position, maar ik had helemaal niet verwacht om hier op de eerste startrij te staan."

Starten op de mediums

Om tot die eerste startrij te komen, moest hij nog wel een spannend moment in Q2 overleven. Het veld schoof die sessie behoorlijk in elkaar, ook al doordat onder meer Verstappen voor de mediums van Pirelli koos. Na de code rood koos Verstappen wel voor zekerheid door een run op softs te doen, al brak hij die net op tijd af. "Ja, want ik wilde per se op mediums starten. Maar het veld zit qua rondetijden erg dicht bij elkaar. Ik heb er alles gedaan om een zo goed mogelijke ronde af te werken op mediums, maar dat was niet makkelijk. Ik worstelde al met de grip en als je dan ook nog een hardere compound gebruikt, dan wordt het nog lastiger."

"Na de rode vlag reed ik dus op softs. In de laatste bocht vertelde het team mij 'afbreken, je moet deze ronde afbreken'. Ik probeerde te stoppen, maar op dit circuit komt de finishlijn al snel na de laatste bocht. Maar goed: ik ben blij dat we de juiste keuze hebben gemaakt en Q3 zo hebben gehaald."

Voor dat bewuste moment moest Verstappen in de pitstraat ook al uitwijken om een aanvaring met Pierre Gasly te voorkomen. Verstappen zag er zelf niet meteen probleem in, al verliep volgens de Fransman niet alles volgens de regels. "Het is altijd hectisch in de pitstraat, maar het team vertelde mij gewoon om naar buiten te gaan. Daardoor ging ik naar de 'fast lane', ook omdat iedereen op dat moment volop voor de posities vocht. Max haalde mij daarna buiten de 'fast lane' in, dat mag volgens mij niet. Maar ach dat zien we later wel, uiteindelijk veranderde het niets voor ons allebei." De wedstrijdleiding heeft overigens geen onderzoek ingesteld naar het voorval, waardoor Verstappen zich geen zorgen hoeft te maken over zijn tweede startplek.