Het raceweekend in Singapore kende een lastige aanloop voor Max Verstappen. De Nederlander liet na de vrijdagse trainingen weten 'nul grip' te hebben, waarna Helmut Marko toevoegde dat 'helemaal niks werkte' op de Red Bull-bolide van de wereldkampioen. De topadviseur concludeerde enigszins zorgwekkend dat het (race-)tempo vergelijkbaar was met Franco Colapinto en dat Red Bull 'drastische dingen' moest proberen. Aan het begin van de zaterdagse baanactie kwam Verstappen in ieder geval tot een vierde tijd in de laatste training, al werd die sessie bij daglicht verreden. Aan het begin van de kwalificatie was het Marina Bay Street Circuit veranderd in een schilderachtig decor onder het kunstlicht.

In het eerste gedeelte van de kwalificatie kende Verstappen een behoorlijk moment in bocht 9, al dreigde de gevarenzone geen moment. Verstappen ging achter Lando Norris zelfs keurig als tweede door naar Q2. In dat segment kende hij een behoorlijk moment bij het ingaan van de laatste bocht. Het had veel weg van het euvel dat vorig jaar een zware crash van Lance Stroll inluidde, al wist Verstappen zijn auto in tegenstelling tot de Canadees uit de muur te houden. Er ging echter wel een streep door zijn rondetijd heen wegens het overschrijden van de zogenaamde track limits. Verstappen moest daardoor nogmaals aan de bak, maar leverde feilloos met een 1.29.680. Het bleek wederom genoeg voor P2, ditmaal achter Oscar Piastri. Sergio Pérez sneuvelde in het tweede gedeelte van de kwalificatie.

In Q3 mochten coureurs proberen om de muren nog weer iets dichter te benaderen. Verstappen begon met een goede ronde, maar die zou niet meetellen door een crash van Carlos Sainz in de laatste bocht en een daaropvolgende rode vlag. "Maar ik liftte wel", liet Verstappen meteen via de boordradio weten. Hij wilde ermee duidelijk maken dat hij geen straf zou verdienen, al verdween zijn rondetijd wel van het bord. Het kwam mede daardoor allemaal op de slotseconden van de kwalificatie aan, toen de spanning op het circuit om te snijden was. Verstappen kwam op het moment supreme twee tienden tekort voor zijn eerste pole in Singapore, maar nestelde zich met een tweede tijd wel keurig op de eerste startrij.

"Ik denk dat de hele kwalificatie eigenlijk best goed ging", begint een zichtbaar opgelucht Verstappen. "Het lukte ons run na run de auto te verbeteren, zelfs nog na VT3. Ik ben blij met deze front row als je kijkt naar waar we gisteren vandaan komen. Q3 was wel zwaar, want de eerste ronde werd natuurlijk geschrapt na de dubbele gele vlag [door de crash van Carlos Sainz, red.]. Daarna heeft iedereen maar een rondje om het te doen, en dan wil je niet te veel doen. Je moet op de limiet blijven, maar ik pak tweede graag mee. Daar ben ik wel blij mee."

In Singapore gaat de race om het heel houden en het goed managen van de band. Dat was ook waar Verstappen in het laatste gedeelte van de kwalificatie mee worstelde. "Dat is altijd vrij lastig in de laatste run om ze in het juiste window te krijgen", erkent de kampioenschapsleider. "Banden kunnen je veel rondetijd geven of ze laten je rondetijd verliezen. Ik denk dat het in de kwalificatie vandaag best aardig lukte, dus daar ben ik wel blij mee."

Ondanks de positieve zaterdag is er voor de race van zondag vrij zekerheid bij Verstappen. "Het is lastig om daar wat over te zeggen. In Singapore kan er veel gebeuren, maar nu hebben we ten minste een kans", besluit de 26-jarige coureur.

Video: De slotfase van Q3, met Verstappen die tekort komt op Norris