Max Verstappen: "Niet iedere ronde perfect, maar pole is belangrijkste"

Max Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij zegevieren op het iconische circuit van Suzuka. De Nederlander heeft net als in de voorbije twee jaren pole-position gepakt in Japan, waar hij zich tijdens de vrije trainingen al tot favoriet voor ontpopte. Verstappen was na de afsluitende oefensessie bovenaan de tijdenlijst te vinden, al moet er wel bij vermeld dat de long runs van Ferrari en Mercedes goed oogden. Zaterdagmiddag ging het in het land van motorleverancier Honda echter om de snelheid over één ronde.

Verstappen begon de kwalificatie voortvarend. Met zijn eerste vliegende ronde zette hij de voltallige concurrentie op vier tienden, waarbij de RB20 stabiel oogde in de vele snelle bochten. Het bleek ruimschoots genoeg voor de snelste tijd van Q1, waarbij Verstappen de afsluitende run net als zijn teamgenoot Sergio Pérez en Fernando Alonso kon overslaan. In het tweede gedeelte was de wereldkampioen vanzelfsprekend wel weer op het asfalt te vinden. De Limburger opende wederom als rapste, al moet gezegd dat Pérez ditmaal dichterbij zat. Net als in het eerste gedeelte liet Verstappen de tweede run schieten, maar dat deden de eerste zeven (na afloop van de eerste run) allemaal om banden te sparen.

Het was logischerwijs met het oog op de race - waarvoor Pirelli heeft aangegeven dat de softs dit jaar best bruikbaar zijn - maar ook om twee nieuwe setjes voor Q3 over te houden. Op het eerste setje daarvan nam Verstappen een voorschot op pole. Hij legde de lat op 1.28.240, waarmee hij de eerste runs als snelste afsloot. In de slotfase van Q3 kwam Pérez nog bijzonder dichtbij, al wist Verstappen nog iets van zijn eigen tijd af te knabbelen en daarmee F1-pole nummer 36 veilig te stellen. "Niet slecht! De ronde zelf had iets beter gekund, maar het is alsnog pole en één-twee voor het team", liet Verstappen meteen na afloop via de boordradio weten.

"Uiteindelijk zat het best dicht bij elkaar", vulde Verstappen even later aan in gesprek met voormalig F1-coureur Jean Alesi, doelend op het verschil van slechts 66 duizendste van een seconde met Pérez op P2. De drievoudig wereldkampioen vertelde dat zijn poleronde niet perfect was. "De banden zijn gevoelig op dit circuit met agressief asfalt. Dus als je de limiet wil opzoeken, dan pakt dat niet altijd goed uit", legde hij uit.

"Niettemin is het belangrijkste dat we op pole-position staan. Uiteraard wil je dat elke ronde perfect is, maar dat is op een circuit als dit niet altijd het geval. Maar al met al was het een goede dag, met een goede startpositie voor morgen. Morgen is natuurlijk wat telt", blikte Verstappen vooruit op de race. "Het is geweldig om als team op P1 en P2 te staan. Hopelijk kunnen we daar morgen een vervolg aan geven."