Verstappen: "Lastiger dan gehoopt, maar goede auto voor de race"

Max Verstappen en Red Bull probeerden vrijdag verschillende dingen, om zoveel mogelijk data te verzamelen en 's avonds knopen door te hakken. Het verklaarde ook meteen waarom Verstappen er zaterdagmiddag op tijd bij was in de derde training, terwijl hij normaliter lang op zich laat wachten in die sessie. De toptijd die hij in de derde training noteerde, gaf vertrouwen voor de kwalificatie, al moet daarbij aangetekend dat de verschillende motorstanden voor een vertekend beeld zorgen.

Voor een goed vergelijk bleek het wachten op de kwalificatie en die begon Verstappen met een tweede tijd in Q1. In het tweede deel versnelde Ferrari met een indrukwekkende tijd van Carlos Sainz, die zich in het laatste gedeelte compleet zou opofferen voor het team door zijn eigen gridstraf. Het gaf Charles Leclerc de slipstream en nog net iets meer marge, waardoor Verstappen genoegen moest nemen met P2. "De derde vrije training is natuurlijk geen kwalificatie", duidt de Limburger ook op het verschil in motorstanden. "In de kwalificatie zelf kwamen we gewoon iets tekort ten opzichte van Ferrari, eigenlijk gewoon grip in het algemeen. Het was iets lastiger dan gehoopt, al denk ik dat we nog altijd wel een goede auto voor de race hebben. Hopelijk speelt de race ons morgen in de kaart. We zijn in ieder geval snel op rechte stukken en dat kan hier wel helpen."

Waar Verstappen zegt 'lastiger dan gedacht' doelt hij vooral op de balans in de RB18. "De kwalificatie was voor mij een beetje een gevecht om een goede balans te vinden, die had ik in Q3 niet echt. Dat kan komen door de lay-out in combinatie met de hitte, misschien past dat niet helemaal bij onze auto of bij mijn rijstijl." De wereldkampioen zoekt de verklaring daar meer in dan in de tow die Sainz aan Leclerc heeft gegeven. "Ik denk niet helemaal dat die slipstream drie tienden verschil maakte, al kan Charles dat natuurlijk beter zeggen. Maar ik kijk altijd naar mezelf en moet zeggen dat het in dat opzicht niet helemaal vlekkeloos verliep, al hebben we nog altijd twee auto's bij de eerste drie voor de race van morgen", duidt hij op de aanwezigheid van Sergio Perez op P3 en de gridstraf van Sainz. Het kan tactisch van meerwaarde bleken, des te meer omdat tactiek met de hoge bandenslijtage een factor van belang lijkt te worden op Paul Ricard.