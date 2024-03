Max Verstappen: "Eerlijk gezegd komt deze F1-pole best onverwacht"

Na de donderdagse trainingen waarin Red Bull Racing volgens Helmut Marko met voorzichtige motorstanden had gereden en dus nog niet het achterste van de tong had laten zien, ging het vrijdag al meteen om de knikkers. Max Verstappen sloot de laatste vrije training als derde af, waarna het in de kwalificatie spannend beloofde te worden. De long runs van Verstappen oogden zeer goed, maar over één ronde zat het aanmerkelijk dichter bij elkaar. De Limburger ging na enig oponthoud met langzaam rijdende coureurs in de pitstraat naar buiten en zou Q1 als derde doorkomen. De wereldkampioen moest Carlos Sainz en Lance Stroll voor zich dulden, waarbij eerstgenoemde de tweede run van Q1 zelf oversloeg met zijn Ferrari.

Aan het begin van Q2 waren alle overgebleven coureurs natuurlijk wel weer op het asfalt te vinden, waarbij Verstappen de sessie met de snelste tijd begon. Daarbij moet wel nadrukkelijk opgemerkt dat Verstappen en Perez het tweede deel op nieuwe banden begonnen, terwijl de meeste concurrenten naar een gebruikt setje uit Q1 grepen. Het was in de slotfase van Q2 te zien, toen ook Charles Leclerc nieuwe banden onder zijn Ferrari kreeg en meteen de rapste tijd noteerde.

Het beloofde een fraaie ontknoping te worden in Q3. Verstappen begon het beslissende gedeelte van de kwalificatie met een 1.29.421. Het was op dat moment goed voor de voorlopige pole-position, al moet gezegd dat het verschil met Leclerc slechts miniem was: 0.059 seconde. In de afsluitende run beloofden de baanomstandigheden het best te zijn en dat bleek overeen te komen met de verbeteringen die volgden. Verstappen legde de lat met 1.29.179 nog hoger en dat bleek genoeg voor pole nummer 33 uit zijn Formule 1-carrière, met een marge van ruim twee tienden op naaste belager Leclerc.

"Het was wel heel leuk, want de baan had heel veel grip. Met de wind was het de afgelopen twee dagen wel heel moeilijk om een goed rondje te rijden", legt de polesitter uit. "Dat was in de kwalificatie hetzelfde, ook in Q1 en Q2. De baan kwam meer naar ons toe in, maar in Q3 werd het wel wat moeilijker. Ik ben wel blij dat ik op pole sta, maar het is eerlijk gezegd voor ons wel een verrassing. Gelukkig kwam de auto naar ons toe in de kwalificatie."

Volgens Verstappen moet niet onderschat worden hoe groot de invloed van de wind op de auto is. "Het is nu heel lastig om de auto goed af te stellen, maar gelukkig zijn we de juiste richting opgegaan. We konden al wat meer pushen en we konden in de kwalificatie nog een stap zetten", aldus de 26-jarige coureur. Ook voor de race ziet het er goed uit, want op basis van de longruns is de Nederlander favoriet voor de zege. "In de race gaat het wel dicht bij elkaar zitten, maar het ziet er inderdaad wel goed uit", erkent de regerend wereldkampioen. "We gaan het morgen zien of we een sterke race kunnen afleveren."