Max Verstappen: "Niet verwacht McLaren hier te zien, maar dit is prachtig"

Met opeenvolgende pole-positions in Monaco, Barcelona, Montreal en Spielberg kon Max Verstappen er in Silverstone vijf op een rij van maken. De Nederlander was na beide vrijdagse trainingen bovenaan de tijdenlijst te vinden, al sloot hij de afsluitende oefensessie als achtste af. Dat had echter alles te maken met het runplan en het feit dat Verstappen de zachte banden niet van stal haalde.

Vijfde pole op rij voor Verstappen, Perez vijfde keer op rij niet in Q3

Aan het begin van Q1 gebeurde dat logischerwijs wel, al moet gezegd dat de baanomstandigheden toen verraderlijk waren. Zo miezerde het in Northamptonshire en ontsnapte onder meer Lewis Hamilton na een spin in Stowe Corner. Verstappen kende zelf ook een hachelijk momentje, maar dan in de pitstraat toen hij bij het wegrijden de pitmuur raakte en zodoende een voorvleugel beschadigde. De Nederlander zou in de hectische slotfase echter wel 'gewoon' doorgaan naar Q2, hetgeen tegenwoordig niet meer zo 'gewoon' is voor teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan sneuvelde wederom vroegtijdig en was voor het vijfde raceweekend op rij afwezig in Q3.

Verstappen zou daarin wel acte de présence geven nadat hij in het tweede gedeelte de verrassend sterke McLarens en Alexander Albon was voorgebleven. In de beslissende sessie had Verstappen als enige coureur nog twee nieuwe setjes softs ter beschikking. De regerend wereldkampioen noteerde op de eerste daarvan 1.27.084 en kon op dat moment rekenen op zes tienden marge. Tijdens de slotminuten kwam de concurrentie ook met nieuwe softs voor de dag en dus moest Verstappen er nogmaals voor gaan zitten. Dat was helemaal het geval toen het McLaren-duo, waarbij rookie Oscar Piastri ook extreem veel lof verdient, vriend en vijand wist te verbazen met indrukwekkende tijden.

Silverstone droomde heel even van pole-position voor thuisrijder Norris, maar met 1.26.720 wist Verstappen daar alsnog een stokje voor te steken. "Poeh, dit was echt een gekke kwalificatie. Het was nogal hectisch en op sommige plekken ook best glad", begint Verstappen zijn terugblik meteen na afloop. "Maar we hebben onze rondjes gedraaid en in Q3 was ik best verbaasd om die gasten hier ineens te zien", refereert de Limburger aan het lachende McLaren-duo. "Het is natuurlijk geweldig voor McLaren om ze weer zo ver vooraan te zien. Zelf ben ik natuurlijk vooral blij met pole-position."

Aan het eind van de rit staat de verwachte polesitter gewoon op papier, maar Verstappen benadrukt dat het zeker niet zo vanzelfsprekend was als dat het misschien lijkt. "Vooral in Q1 en Q2 waren er nog best wel wat natte plekken op de baan, daar moest je wel wat voorzichtig mee zijn. Natuurlijk push je wel, maar wetende dat wij een snelle auto hebben, ga je toch niet honderd procent tot de limiet." Die vaststelling is overigens ook meteen weer extra pijnlijk voor Perez, die het eerste gedeelte niet eens door wist te komen. "In Q3 ga je er pas echt voor zitten en dan kun je het gat ook iets groter maken. Desondanks was het gat nog steeds niet echt groot, al ben ik natuurlijk wel blij met de uitkomst en kijk ik vooral uit naar morgen."

Video: Het einde van de knotsgekke F1-kwalificatie op Silverstone