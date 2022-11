Verstappen: "Momentje in bocht 8 kostte me pole, maar eerste rij is prima"

De verschillen bleken bijzonder klein in de eerste vrije training, waarin Max Verstappen derde stond op slechts 0.008 seconde van teamgenoot Sergio Perez. Die sessie is echter nog verreden op een droog Autodromo José Carlos Pace. Voor de kwalificatie gingen de hemelsluizen open. Op het moment dat het licht op groen ging voor Q1 was de baan nat, al bleek het gaandeweg tijd voor slicks. Verstappen wist het eerste deel als zesde te overleven en klokte de toptijd in Q2.

In het beslissende gedeelte van de kwalificatie begon Verstappen met een tweede tijd op slicks, achter de duvel uit het spreekwoordelijke doosje, de sensatie van de dag: Kevin Magnussen. Het leken inleidende beschietingen te zijn, maar door een knullig moment van George Russell, een rode vlag en meer regen bleek niets minder waar. De eerste ronden zijn beslissend gebleken en hebben Magnussen voor het eerst in zijn F1-carrière pole gebracht. Waar Ferrari strategisch weer kopje onder is gegaan door Charles Leclerc op intermediates te zetten aan het begin van Q3 en Sergio Perez niet slim was door geen gat te laten, valt de 'schade' voor Verstappen nog alles mee.

Met P2 op de grid staat hij er zeer goed voor, de Red Bull-coureur kijkt tevreden terug op een bewogen vrijdag: "Ik wist dat het allemaal om die ene ronde aan het begin zou draaien doordat er regen aan zat te komen. Wij waren de vierde of vijfde auto aan het einde van de pitstraat", begint Verstappen zijn terugblik. "In die ene ronde blokkeerde ik in bocht 8. Dat moment heeft me pole gekost. Aan de andere kant ziet het er wel goed uit als je naar onze normale concurrenten kijkt. In deze omstandigheden kan alles gebeuren en dan is het belangrijkste om gewoon vooraan te staan."

De kwalificatie zelf was volgens Verstappen een balanceeract. "Het is lastig. Je moet continu aftasten hoeveel je kunt pushen doordat de omstandigheden steeds veranderen. Tegelijkertijd wil je voorkomen dat je grote fouten maakt en dat je er vroegtijdig uit gaat. In Q1 en Q2 moesten we kalm blijven en dat is goed gelukt. Q3 was meer een loterij, maar het is goed om op de eerste rij te staan."

Verstappen staat op die eerste rij voor de sprintrace, waar hij niet bepaald geen fan van is. De Limburger heeft laten weten dat coureurs geen risico nemen doordat de grid voor zondag wordt bepaald door de uitslag van de sprint. Maar kan hij zich misschien iets meer permitteren nu de wereldtitel al binnen is? "Nou, ik probeer er altijd wel wat van te maken, maar mijn aanpak van de sprintrace zal niet veranderen. We moeten eerst zien hoe competitief we morgen zijn en wat het weer gaat doen. Ik heb eigenlijk geen idee van het weer, maar juist dat maakt Interlagos zo speciaal voor iedereen."

