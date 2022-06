Max Verstappen eindigde alle trainingen op het Baku City Circuit als derde, waardoor de uiteindelijke kwalificatiepositie niet als een verrassing kan komen. Dat gezegd hebbende, had ook Red Bull Racing nog wel enkele vraagtekens over de pure snelheid, aangezien Verstappen in iedere training een snelle run op softs moest afbreken. De kwalificatie werd met de toptijd in Q1 goed begonnen, al bleek het doortrekken van die lijn iets te hoog gegrepen. In Q2 bleek er niet meer in te zitten dan een vierde tijd en het beslissende deel van de kwalificatie begon de Limburger ook op die plek.

In de slotminuten moest Verstappen het bovendien zonder de slipstream van Sergio Perez stellen en bleek P3 het hoogst haalbare. "Bij ons is dat altijd van tevoren afgesproken, het ene weekend ga ik als eerste naar buiten en het andere weekend Checo. Vandaar dat ik even informeerde via de boordradio", legt Verstappen in de persconferentie uit. Zonder tow moest Verstappen zijn teamgenoot voor het tweede raceweekend op rij voor zich dulden op de startopstelling. "Het begin van de laatste ronde was nog wel goed, maar daarna glipte het een beetje door mijn vingers", vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Ik maakte wat kleine foutjes, dus dat was niet ideaal. In z'n algemeenheid had ik ook wat moeite om zowel voor als achter een goede balans te vinden over één ronde. Die zoektocht ging eigenlijk door tot het vallen van de vlag."

"Dit is natuurlijk niet wat je wilt, maar ik denk dat we als team nog wel een goede kans hebben voor de race van morgen vanaf P2 en P3." Verstappen put daarbij vooral moed uit de voorbije weken, waarin de RB18 een betere auto voor de race is gebleken dan voor de kwalificatie. Het markeerde een verschil met Ferrari, al lijkt de Scuderia met het upgradepakket eveneens aan de race pace te hebben gewerkt. "We zullen het morgen zien, maar normaal gezien missen we iets over één ronde en zou onze auto goed moeten zijn in de race. We willen er als team in ieder geval het maximale uithalen en hebben in Baku eerder gezien dat er bijzonder veel kan gebeuren. Het hoofd koel houden wordt dus belangrijk."

Betere papieren voor de zondag in Baku?

Bijkomend voordeel kan zijn dat de Red Bull nog altijd iets harder loopt op rechte stukken. Ferrari is weliswaar met een low-drag achtervleugel voor de dag gekomen, maar dat neemt niet weg dat het lange rechte stuk nog altijd geliefd jachtterrein is voor de Red Bull-mannen. Gevraagd naar het verschil in topsnelheid, reageert Verstappen in de persconferentie: "Ik weet niet of het om negen kilometer gaat, misschien iets minder, maar we zijn nog wel iets sneller, ja. Maar goed, je moet natuurlijk ook snel zijn in de bochten om daar gebruik van te kunnen maken."