Na afloop van de Formule 1 Grand Prix in Austin is Max Verstappen zeer kritisch over de slechte kwaliteit van het asfalt. "Het moet opnieuw [geasfalteerd worden], want nu voelt het alsof de baan beter bij een rally-auto past. Ik sprong en stuiterde heen en weer in de auto", vertelt de winnaar van de race. "In een F1-auto zie je er niet zoveel van, want wij zijn als het ware aan het asfalt geplakt door de downforce, maar de hobbels op sommige plekken op het circuit zijn veel te groot. Dat is niet van het F1-niveau."

De drievoudig wereldkampioen baalt van de staat van het circuit in Texas, want hij reist altijd met veel plezier af naar de baan. "Ik hou van het circuit, de lay-out is eerlijk gezegd fantastisch", noemt de Limburger. "We hebben nieuw asfalt nodig en dat moet veel smoother zijn, want hier vragen we al een paar jaar naar." Het is inderdaad een veelgehoorde klacht, want in eerdere edities was ook het hobbelige asfalt een gespreksonderwerp. De organisatie van het circuit heeft in 2022 al het asfalt in bocht twaalf en het gebied tussen bocht veertien en zestien aangepakt, maar dit blijkt niet voldoende te zijn.

Ook vanuit Aston Martin-teambaas Mike Krack komen er kritische geluiden over de kwaliteit van het asfalt. Volgens hem is de uitvalbeurt van zijn coureur Fernando Alonso te danken aan het slechte asfalt. "Dit is een hele zware baan", verklaart de Luxemburger. "Van de vloer is een stuk van een halve meter volledig afgebroken. Gewoon, helemaal weg." Het verbaast de ingenieur dat dit gebeurde. "We weten dat dit een zware baan is. Als je hier naartoe gaat, dan verstevig je alles", vertelt de 51-jarige Aston Martin-topman. "De brake ducts worden steviger, de deflectors worden steviger. Alles wat steviger kan, wordt ook steviger gemaakt."

Ook Lewis Hamilton is na afloop ook niet te spreken over het asfalt. Nog voor dat de Brit wist dat hij uit de uitslag geschrapt werd vanwege te versleten skid blocks, vertelt hij dat als het aan hem ligt het Circuit of the Americas snel verbeterd wordt. "Ik ben wel fan van sommige hobbels, want die geven de baan karakter", aldus de 38-jarige coureur. "Maar dit waren er te veel." De Engelsman vertelt ook dat de coureurs zelf ook met ideeën willen komen om het probleem op te lossen. "Zoals het idee om niet alles te veranderen, want dat kost een fortuin. Zo is bijvoorbeeld vanaf de laatste bocht tot start-finish de baan goed, maar er zijn zeker delen van de baan die verbeterd moeten worden."