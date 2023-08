Verstappen: Veranderingen in F1 moeten niet alleen om geld draaien

De afgelopen jaren heeft Max Verstappen zich regelmatig kritisch uitgelaten over diverse veranderingen die de Formule 1 heeft doorgevoerd of in de pijplijn heeft zitten. Zo gaf hij diverse malen aan dat de veranderingen aan het format en de introductie van de sprintraces hem niet kunnen bekoren. Ook sprak hij recent zijn onvrede uit over de geplande veranderingen in het technische reglement van 2026. Gezien het huidige succes van de coureur van Red Bull Racing zijn die kritische noten opvallend te noemen, maar in gesprek met de Telegraaf verklaart hij dat hij dat uit liefde voor de Formule 1 doet.

"Ik maak me druk om de sport die ik altijd heel leuk vond. En nog steeds leuk vind, maar wel tot op bepaalde hoogte", vertelt Verstappen, die tegelijkertijd ook opmerkt niet helemaal tegen veranderingen te zijn. "Maar het moeten wel aanpassingen zijn die de Formule 1 ten goede komen. Waarom moet je bepaalde dingen veranderen als het goed loopt? Een traditionele kwalificatiesessie vind ik in die vorm prima opgezet. Het moet niet alleen maar om geld draaien." Als Verstappen vervolgens geconfronteerd wordt dat hij daar zelf ook van profiteert in financiële zin, stelt hij dat het daar niet om draait. "Mensen denken misschien: hij verdient veel geld, waar zeurt die gast over? Maar het gaat om het welzijn, hoe je dingen beleeft en niet hoeveel je verdient. Ik vind soms dat ik te veel dingen moet doen, en laten. Dan denk ik weleens: is dit het nog wel waard?"

In het verleden heeft Verstappen zich ook kritisch uitgelaten op het streven van de Formule 1 om de kalender steeds verder uit te breiden. Met 22 races in 2023 en 24 evenementen op het programma van 2024 neemt de druk op coureurs en andere betrokkenen in F1 steeds verder toe, maar dat is wat Verstappen betreft niet het grootste probleem. "Het gaat mij er meer om wat ik er allemaal bij moet doen. Een donderdag voor een raceweekend is soms al heel lang, al hangt dat er een beetje vanaf waar we zijn. Buiten de Grands Prix om is er ook simulatorwerk. Maar ik ben bijvoorbeeld meer dan een maand per jaar kwijt aan marketing. Op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in."