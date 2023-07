Na de Oostenrijkse Grand Prix liet Max Verstappen op een vraag van Motorsport.com voor het eerst van zich horen over de F1-plannen voor 2026. De Nederlander bleek een uitgesproken mening te hebben over de nieuwe set regels. Het aandeel elektrisch vermogen moet in dat jaar flink omhoog gaan en de nieuwe verbrandingsmotor moet ook veel minder (wel volledig duurzame) brandstof gaan gebruiken. Verstappen, die het nieuwe motorreglement al in enkele simulaties heeft gevoeld, legde uit dat deze veranderingen grote gevolgen gaan hebben voor het chassis, het aerodynamische pakket en daarmee uiteindelijk ook voor de coureur.

Tijdens de mediadag op het circuit van Silverstone blijkt dat de opmerkingen van Verstappen in Oostenrijk bepaald niet onopgemerkt zijn gebleken en zet de wereldkampioen zijn visie nog maar eens uiteen: "In mijn optiek is het gewoon niet hoe de Formule 1 moet zijn als je moet terugschakelen op rechte stukken. Tijdens het aanremmen voelt het ook heel raar aan, omdat de motor dan bijna vol gas blijft draaien, een beetje zoals je ook met de geblazen diffuser had. Dat de actieve aerodynamica door een extern systeem wordt gecontroleerd, komt op mij ook vreemd over. Naar mijn idee maak je dingen veel te gecompliceerd puur voor de motor. Zoals ik vorige week in de persconferentie ook al zei, moeten we daar echt goed naar kijken."

Technische discussies in F1 worden nogal snel politiek

In de voorbije week is Verstappen echter ook wel opgevallen dat bijna iedere discussie over het technisch reglement in de Formule 1 politiek wordt. Zo liet Toto Wolff weten dat Christian Horner, die het probleem ook aanstipte, dat vooral zou doen uit angst voor zijn eigen motorproject. De Brit reageerde met de woorden dat zo'n opmerking 'typisch Toto' is en dat hij juist het beste met de sport als geheel voor heeft. Dat laatste maakt Verstappen voorafgaand aan de Britse Grand Prix ook duidelijk in de Red Bull-hospitality.

"Sommige mensen denken ergens een voordeel te kunnen halen en die zeggen natuurlijk dat het reglement wel prima is zo", vervolgt de wereldkampioen. "Maar ik kijk er gewoon als coureur naar en dan zien de plannen er niet goed uit. Maar in de Formule 1 is alles politiek en dan heb je altijd mensen die denken 'nou, misschien kan ik er wel een voordeeltje uit halen'. Die zijn er dan ineens voorstander van, maar uiteindelijk moeten we samen kijken wat goed is voor de sport. En als je ziet hoe de plannen momenteel op papier staan, dan denk ik niet dat die goed voor de sport zijn." Veel contact met andere coureurs heeft Verstappen overigens nog niet over zijn eigen zorgen gehad. "Ik weet ook niet hoeveel andere coureurs überhaupt al helemaal door hebben hoe het gaat zijn."

Effect op eigen toekomst of niet?

Bij fans hebben de kritische noten van Verstappen juist tot een andere vraag geleid: als de Nederlander niet te spreken is over de weg die de Formule 1 in wil slaan, kan dat dan ook gevolgen voor zijn eigen toekomst hebben? Het huidige dienstverband loopt eind 2028 af en Verstappen heeft vorig jaar al meermaals laten weten dat 'het huidige contract ook eventueel het laatste kan zijn'. De tweevoudig wereldkampioen wil op termijn ook andere raceklassen doen - vooral endurance - en is zoals bekend ook geen fan van het sprintformat in F1 en de immer uitdijende kalender. Het technische verhaal van 2026 komt daarbij, al laat Verstappen in Silverstone weten dat het nog veel te vroeg is om dat aan zijn eigen overwegingen te koppelen. "Er moeten meerdere dingen samenvallen voordat ik een besluit neem. Dat gaat om het totaalplaatje, maar deze dingen helpen natuurlijk niet."

F1-update: Soevereine Max Verstappen luidt noodklok over F1-plannen 2026 in Oostenrijk