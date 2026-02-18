Max Verstappen opnieuw kritisch op auto's: "Laat ons gewoon F1 blijven"

Vorige week leverde Max Verstappen forse kritiek op de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De viervoudig wereldkampioen oordeelde dat de coureurs dermate veel moeten managen qua energieverbruik dat de F1 dreigt een soort Formule E op steroïden te worden. "Als coureur pur sang geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet", voegde Verstappen er toen aan toe.

De uitspraken van Verstappen waren ongetwijfeld pijnlijk voor de Formule 1 en de FIA als geheel, die veel tijd en moeite hebben gestoken in de ontwikkeling van de nieuwe technische reglementen en de nieuwe motorformule. Toch verwachtte de coureur van Red Bull Racing geen problemen met die uitspraken, aangezien hij simpelweg zijn eerlijke mening gaf.

"Ja, ik geef gewoon mijn mening. We leven in een vrije wereld, met vrijheid van meningsuiting", vertelde Verstappen woensdag in de persconferentie op het Bahrain International Circuit. "En dat is wat ik voelde. Niet iedereen hoeft dat zo te voelen, maar zo voelde ik het. En uiteindelijk maakt het natuurlijk ook niet uit wat anderen daarvan vinden. Ik kreeg een vraag en ik heb mijn mening gegeven. Ik denk dat ik dat mag doen. Het gaat er niet om of ik daar tegenreacties op krijg of wat dan ook. Ik was gewoon eerlijk."

'Laat Formule E gewoon Formule E zijn, wij moeten F1 blijven'

Feit is dat de Formule 1 met de nieuwe motorformule, waarin de elektromotor voor bijna 50 procent van het vermogen zorgt, een stap in de richting van de Formule E heeft gezet. De volledig elektrische klasse krijgt na het huidige seizoen bovendien een gloednieuwe bolide, die 815 pk aan vermogen heeft en ook fors meer downforce gaat leveren dan tot dusver het geval was.

Als het aan Max Verstappen ligt, blijven de Formule E en Formule 1 zich op hun eigen ding focussen. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Formule E-coureurs hebben op dit moment al een schat aan ervaring met het managen van de elektrische systemen, wat onder het nieuwe F1-reglement een voordeel zou kunnen opleveren. Verstappen ziet de klasse echter niet snel een concurrent van de Formule 2 worden als opleidingsklasse voor de Formule 1. "Nou, laten we hopen van niet", oordeelde hij.

"En dan heb ik het niet over de coureurs, want er zijn genoeg goede coureurs die hier ook uitstekend zouden kunnen presteren. Maar ik wil niet dat wij dicht in de buurt van Formule E komen. Ik wil juist dat we daar afstand van houden en Formule 1 blijven", vervolgde Verstappen, die er ook voor pleitte om afscheid te nemen van de batterij.

"Dus vergroot de batterij niet. Sterker nog, schaf de batterij af en focus op een mooie motor, en laat Formule E gewoon Formule E zijn, want bij hen draait het om de batterij. En op basis van wat ik heb gezien en gehoord van vrienden daar, weet ik zeker dat het ook een heel gave auto wordt. Maar laat hen Formule E zijn en wij moeten Formule 1 blijven. Laten we dat niet met elkaar vermengen."