Max Verstappen opnieuw kritisch op auto's: "Laat ons gewoon F1 blijven"
Max Verstappen verwacht niet dat zijn forse kritiek op de nieuwe Formule 1-auto's hem problemen gaat opleveren. In plaats daarvan pleit hij ervoor dat F1 en de Formule E hun eigen ding blijven doen.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Vorige week leverde Max Verstappen forse kritiek op de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De viervoudig wereldkampioen oordeelde dat de coureurs dermate veel moeten managen qua energieverbruik dat de F1 dreigt een soort Formule E op steroïden te worden. "Als coureur pur sang geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet", voegde Verstappen er toen aan toe.
De uitspraken van Verstappen waren ongetwijfeld pijnlijk voor de Formule 1 en de FIA als geheel, die veel tijd en moeite hebben gestoken in de ontwikkeling van de nieuwe technische reglementen en de nieuwe motorformule. Toch verwachtte de coureur van Red Bull Racing geen problemen met die uitspraken, aangezien hij simpelweg zijn eerlijke mening gaf.
"Ja, ik geef gewoon mijn mening. We leven in een vrije wereld, met vrijheid van meningsuiting", vertelde Verstappen woensdag in de persconferentie op het Bahrain International Circuit. "En dat is wat ik voelde. Niet iedereen hoeft dat zo te voelen, maar zo voelde ik het. En uiteindelijk maakt het natuurlijk ook niet uit wat anderen daarvan vinden. Ik kreeg een vraag en ik heb mijn mening gegeven. Ik denk dat ik dat mag doen. Het gaat er niet om of ik daar tegenreacties op krijg of wat dan ook. Ik was gewoon eerlijk."
'Laat Formule E gewoon Formule E zijn, wij moeten F1 blijven'
Feit is dat de Formule 1 met de nieuwe motorformule, waarin de elektromotor voor bijna 50 procent van het vermogen zorgt, een stap in de richting van de Formule E heeft gezet. De volledig elektrische klasse krijgt na het huidige seizoen bovendien een gloednieuwe bolide, die 815 pk aan vermogen heeft en ook fors meer downforce gaat leveren dan tot dusver het geval was.
Als het aan Max Verstappen ligt, blijven de Formule E en Formule 1 zich op hun eigen ding focussen.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
Formule E-coureurs hebben op dit moment al een schat aan ervaring met het managen van de elektrische systemen, wat onder het nieuwe F1-reglement een voordeel zou kunnen opleveren. Verstappen ziet de klasse echter niet snel een concurrent van de Formule 2 worden als opleidingsklasse voor de Formule 1. "Nou, laten we hopen van niet", oordeelde hij.
"En dan heb ik het niet over de coureurs, want er zijn genoeg goede coureurs die hier ook uitstekend zouden kunnen presteren. Maar ik wil niet dat wij dicht in de buurt van Formule E komen. Ik wil juist dat we daar afstand van houden en Formule 1 blijven", vervolgde Verstappen, die er ook voor pleitte om afscheid te nemen van de batterij.
"Dus vergroot de batterij niet. Sterker nog, schaf de batterij af en focus op een mooie motor, en laat Formule E gewoon Formule E zijn, want bij hen draait het om de batterij. En op basis van wat ik heb gezien en gehoord van vrienden daar, weet ik zeker dat het ook een heel gave auto wordt. Maar laat hen Formule E zijn en wij moeten Formule 1 blijven. Laten we dat niet met elkaar vermengen."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Hadjar maakt meters na problemen in ochtend
Max Verstappen opnieuw kritisch op auto's: "Laat ons gewoon F1 blijven"
Mercedes introduceert groot updatepakket voor tweede F1-test in Bahrein
Eerste stratencircuit in MotoGP in aantocht: Adelaide aast op GP Australië
Casey Stoner ziet overeenkomst tussen Marc Márquez en Max Verstappen
Het oordeel van F1-coureurs over 2026-auto's na eerste testweek Bahrein
Max Verstappen donderdag in actie in tweede F1-wintertest Bahrein
Leclerc snelste in ochtend F1-testdag Bahrein, problemen bij Red Bull
Red Bull ziet vlak voor start F1-seizoen 2026 kopstuk vertrekken
Analyse: Waarom alle Mercedes-lof voor de Red Bull-motor niet het hele verhaal vertelt
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties