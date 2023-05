Verstappen kraakt F1-sprintformat: "Nog meer gokken dan in Las Vegas"

In Baku hebben coureurs voor het eerst kennis kunnen maken met het aangepaste sprintformat in de Formule 1. Teams vreesden voor extreme chaos op zaterdagmiddag en alhoewel die is uitgebleven viel de sprintrace niet alom in de smaak. De korte wedstrijd kende een redelijk gezapig verloop en in de paddock stond ook niet iedereen meteen te springen. Max Verstappen is zoals bekend fervent tegenstander van sprintraces en het aangepaste format brengt daar geen verandering in. "Het is hectisch en ik vind dit geen puur racen meer", laat Verstappen in de persconferentie weten.

Nu al Las Vegas in F1?

"Het is meer gokken dan racen. Als je naar een casino in Las Vegas gaat, heb je nog meer kans op succes dan met dit. Ik kijk er puur als racer naar en voor mijn gevoel is dit meer voor de show dan voor wat dan ook. Natuurlijk is het belangrijk om entertainment te bieden, maar als het hele veld wat dichter bij elkaar zit, dan krijg je sowieso al entertainment. Dat lijkt me een veel betere manier dan dit", vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Voor mij voelt dit een beetje als een voetbalwedstrijd, waarin één team met 3-0 voor staat en je de boel tijdens de wedstrijd dan maar gaat resetten om weer met 0-0 te beginnen. Ik vind deze dingen nogal onnodig."

Charles Leclerc toonde zich iets milder in zijn oordeel, maar ziet nog wel verbeterpunten. "Ik haat dit format niet. Ik denk dat het een betere opzet is dan wat we vorig jaar hadden. Maar ik wil niet dat dit het vaste format wordt. Het lijkt me voldoende als we drie à vier sprintweekenden per jaar hebben", waakt Leclerc alvast voor het toevoegen van meer sprintraces voor de commercie. "Het legt in ieder geval meer druk op de coureurs, omdat er maar één sessie is – de eerste training – waarin je jezelf een foutje kunt permitteren. Daarna is iedere ronde belangrijk. De voorbereidingstijd op het circuit is ook veel minder dan normaal, waardoor de simulator nog belangrijker wordt. Ik zou die bandenregel, dat je verplicht op nieuwe softs moet rijden in SQ3, wel aanpassen. Het is jammer om te zien dat Lando Norris vanochtend niet kon rijden en zo zijn er nog wel wat dingen die verbeterd kunnen worden."

Maximum vaststellen voor aantal sprintraces

Perez is dat laatste ook van mening en onderstreept eveneens dat de Formule 1 niet structureel op dit format moet overstappen. "Ik ben het eens met Charles. Dit moet in mijn optiek niet het gewone weekend worden, omdat onze normale opzet al interessant genoeg is. Daar zijn we allemaal mee opgegroeid en dat moet zo blijven. Ik vind het prima om drie à vier sprintweekenden per jaar te hebben, al zijn er nog wel dingen die opgelost moeten worden. Zo ziet het er inderdaad slecht uit dat twee auto’s geen banden meer hadden voor SQ3 [Tsunoda ook als hij SQ3 zou hebben gehaald]. Verder is het heel belangrijk dat het bij een paar sprintweekenden per jaar blijft, een paar maximaal."

Als Verstappen resumerend nog eens naar een eindoordeel wordt gevraagd, blijkt die conclusie tamelijk kort te zijn: "Gewoon de hele handel schrappen! We moeten teruggaan naar wat we normaal hebben en ervoor zorgen dat meerdere teams kunnen vechten voor overwinningen. We moeten af van die kunstmatige dingen om het spannend te maken. Om eerlijk te zijn verveelde ik me tijdens die tweede kwalificatie al. Ik vind het juist mooi om één kwalificatie te hebben waarin alles samen moet komen en dat hoeft voor mij zeker geen tweede keer", aldus de huidige WK-leider.

Video: Samenvatting van de Formule 1-sprintrace in Baku