Verstappen: Kopiëren van Mercedes is 'geen optie' voor Red Bull

Racing Point, waar Sergio Perez dit weekend ontbreekt door een positieve coronatest, baarde opzien tijdens de eerste raceweekenden van 2020. De RP20 bleek uiterst competitief, zelfs zozeer dat in Hongarije de volledige tweede startrij werd veroverd. Red Bull werd op zaterdag verslagen, maar kon de orde op zondag nog wel herstellen. De vraag is echter hoe dat op Silverstone zal gaan. De baan in Engeland kenmerkt zich door vele snelle bochten en juist op dat vlak - samen met rechte stukken - verliest Red Bull veel ten opzichte van Mercedes.

Vormen de 2019-Mercedessen van Racing Point op dit circuit een grotere bedreiging voor Verstappen? "Nou ja, over één ronde zijn ze sowieso heel snel. Maar in de race tot nu toe nog niet echt. Ik heb er vooralsnog geen last van gehad. Of dat op dit circuit anders zal zijn? Dat moeten we maar zien", reageert Verstappen nog voor het Perez-nieuws op een vraag van Motorsport.com. Lance Stroll heeft in dat opzicht goede hoop. "We stonden in Hongarije ook al voor Red Bull hè, alleen hadden we in de race last van de omstandigheden. Maar tijdens een gewone race in Hongarije hadden we een podium kunnen pakken. Ik denk dat we daar de op-één-na snelste auto hadden", reageert ook hij op een vraag van Motorsport.com.

Verstappen denkt echter dat Red Bull op zondag nog wel een streepje voor heeft ten opzichte van Racing Point. "Je moet in de race constant zijn, de banden heel houden en ik denk dat wij het qua strategie ook vaak goed doen. Daar maken we dan het verschil mee." Dat verschil is overigens alleen van toepassing ten opzichte van alle teams achter Red Bull, niet ten opzichte van Mercedes. "Mercedes heeft tijdens de eerste races nog niet eens echt gas gegeven, daardoor zie je het echte verschil niet goed." Volgens Verstappen laat het team van Toto Wolff op zondag niet het achterste van de tong zien. "Ze vertellen gewoon aan de coureurs wat ik qua rondetijden rijd en passen zich daar tijdens de race bij aan om banden te sparen."

Om daar verandering in te brengen, moet Red Bull eerst zelf stappen zetten. Maar juist dat is door de deels bevroren doorontwikkeling en het tokensysteem lastig. Het kopiëren van Mercedes zou alleen daardoor ook lastig worden, maar zou het volgens Verstappen überhaupt soelaas bieden? "Nee. Ik heb altijd gezegd ‘als je kopieert van een andere team dan ben je altijd te laat en kun je in het beste geval net zo hard gaan als dat team’. Dat wil je niet, althans wij willen dat niet. Racing Point gaat Mercedes ook nooit verslaan. Alleen betekent dit voor hen nu een enorme stap voorwaarts in het middenveld. Maar voor ons is dat natuurlijk geen optie."

