VIDEO: Verstappen komt goed weg na uitstapje in Q1 F1 Silverstone

Wat een Q1 in Silverstone! Sergio Pérez ging al vroeg in de fout, maar daarna maakte ook Max Verstappen een grote fout. De Nederlander gleed bij Copse de baan af en stuiterde door het grind, maar in tegenstelling tot zijn Mexicaanse teamgenoot bij Red Bull Racing kreeg Verstappen de auto wél onder controle en kon hij verder rijden. Wel lijkt de vloer een tik gekregen te hebben, dus dat kan voor de rest van de sessie wel een vervelende uitwerking hebben. Q2 is wel bereikt, dus dat is stap één.