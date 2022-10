Verstappen prolongeert titel: “Deze jaren moet je koesteren”

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Japan, met Sergio Perez en Charles Leclerc op respectievelijk P2 en P3 na een tijdstraf voor laatstgenoemde. Dat scenario was vooraf voldoende voor Verstappen om zijn wereldtitel te prolongeren. Echter, op Suzuka werd vanwege het oponthoud door de regen minder dan 75 procent van de volledige race-afstand afgewerkt. Daardoor gingen veel mensen - onder wie Verstappen zelf - ervan uit dat er halve punten uitgedeeld zouden worden.

In het geval van halve punten zou Verstappen nog één punt tekort komen om de champagne al in Japan te mogen ontkurken en zou het titelfeest dus nog even worden uitgesteld. Echter, de FIA heeft toch volledige punten uitgedeeld voor het treffen op Suzuka. Dit omdat de race wel rijdend is gefinisht - de tabel voor de halve punten geldt alleen als een wedstrijd niet meer hervat kan worden en er minder dan 75 procent is afgelegd. En dus werd Verstappen na de gebruikelijke podiumceremonie geïnterviewd door Jenson Button, als kersverse tweevoudig wereldkampioen.

“Krankzinnig, ik heb uiteraard heel gemengde gevoelens”, stamelde Verstappen in een eerste reactie op zijn tweede wereldtitel. “Allereerst over het winnen van de race, maar ook met het veroveren van de titel, terugkijkend op het jaar dat we tot dusver hebben gehad. Het is ongelooflijk. Na vorig jaar tot het einde te hebben gevochten, kan je je niet voorstellen dat je dit jaar dan weer zo’n goede auto hebt. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes zo dankbaar.”

Verstappen vergeet ook de Red Bull-teamleden in de fabriek niet. “Dan doel ik op het team op locatie, maar ook in de fabriek. Zij werken constant voluit en missen nooit de motivatie om de auto altijd maar weer sneller proberen te maken”, vervolgde Verstappen. Hij roemde ook Honda. “We werken samen met Honda en verbeteren ons elk jaar constant snel. Dat we nu twee keer kampioen zijn met hen is heel emotioneel, zeker omdat het hier gebeurt. Iedereen kijkt mee. Dat geeft iets meer druk, maar dat is wel goede en positieve druk. Ik ben heel trots dat we het hier hebben gedaan.”

Op de vraag welke van zijn twee wereldtitels de mooiste is, antwoordde Verstappen: “Ik denk dat de eerste altijd emotioneler is, maar de tweede is waarschijnlijk nog mooier. Dit om het seizoen dat we hebben gehad, met de overwinningen en mooie races die we hebben neergezet. Ook met het teamwork, de één-tweetjes en het feit dat we aan kop gaan bij de constructeurs. Op dat laatste ligt nu de focus, om die ook te pakken. Dit is een speciaal jaar en dat moet je koesteren, want deze seizoenen heb je niet vaak”, besloot Verstappen.

Video: Wereldkampioen Verstappen op het podium in Japan