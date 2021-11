Verstappen klasse apart in tweede training voor Mexicaanse GP

In de eerste F1-sessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez sinds 2019 deelde Mercedes nog de lakens uit, al kwam dat volgens Christian Horner vooral doordat de zwartgemaakte Zilverpijlen de motoren toen al verder hadden opengedraaid. In het tweede bedrijf zouden de tijden onder impuls van Red Bull verder tuimelen, al begonnen de meeste teams nog met een lange run. Dat was op zichzelf een hele opgave doordat het gros van de coureurs er vroeg bij was. Filerijden in het goed gevulde stadiongedeelte bleek het gevolg, net als een verontwaardigde Lewis Hamilton: "Dit is echt krankzinnig", sprak de regerend wereldkampioen alvorens hij Kimi Raikkonen op zijn weg vond.

Verstappen opent ijzersterk, Russell al vroeg klaar

Het geeft aan dat teams er bijzonder veel aan gelegen was om na een jaartje afwezigheid zoveel mogelijk data te verzamelen op het circuit dat op maar liefst 2240 meter hoogte ligt. In de ijle lucht die daarbij hoort, komt Red Bull doorgaans sterk voor de dag en deze vrijdag zou bepaald geen uitzondering vormen. Verstappen, die in de eerste sessie vooral op de harde band had gereden, schoot op mediums uit de startblokken en zette een zeer puike richttijd neer. De Limburger klokte 1.18.206 bij zijn eerste poging en zou daar niet veel later nog eens drie tienden af knabbelen.

Om te zien hoe scherp deze richttijd was, volstaat een blik op teammaat Sergio Perez en nog meer op Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Zo moest de Mexicaanse thuisrijder op dezelfde bandencompound meer dan zeven tienden toegeven op zijn stalgenoot, waarmee alle vragen over teamorders ook overbodig lijken. Mercedes was in die fase nog met harde banden op pad, al is het eveneens treffend dat Bottas de tijd van Verstappen niet wist te pakken toen er softs onder zijn W12 kwamen. Op een compound zachter kwam de Fin - bezig aan zijn laatste races voor Mercedes - nog altijd een tiende tekort op de snelste Red Bull.

Het zegt iets over de krachtsverhoudingen in Mexico-Stad, al verging het zijn opvolger bij Mercedes nog minder. George Russell kreeg tijdens zijn eerste run te maken met een versnellingsbakprobleem en kon zijn raceoverall al vroeg inruilen voor alledaagse kledij: einde oefening voor de jonge Brit. Toen hij de pitbox verliet maakten de monteurs zich nogal zorgen over een loszittende schroef, maar Williams heeft inmiddels laten weten dat er geen enkel verband bestaat met het euvel en dat er binnenin de versnellingsbak een probleem is. Het maakt dat Russell moet vrezen voor een nieuwe bakwissel en dat hij sowieso kostbare rijtijd heeft gemist op vrijdag.

Verstappen met afstand de snelste, alle Honda's in top-tien

Eenmaal terug aan de pitmuur kon Russell zien dat zijn merkgenoten de handen nog steeds vol hadden aan Verstappen. Toen ook Red Bull naar een setje softs greep, joeg de WK-leider het tempo namelijk gevoelig de hoogte in. Hij liet de klokken stoppen op 1.17.301 en zette zijn favorietenrol daarmee extra kracht bij. Ter vergelijking: Hamilton werkte op hetzelfde moment - en dus onder vergelijkbare baancondities - ook een run op softs af en moest daarin ruim een halve seconde toegeven. "En deze ronde was zeker nog niet perfect", voegde Verstappen via de boordradio toe.

Perfect of niet, genoeg om bovenaan de tijdenlijst te blijven staan was het zeker en ook nog met enige marge. Bottas wist het gat aan het eind van zijn run te verkleinen tot vier tienden, maar verder zou het niet komen. Waar de vrijdagen in Istanbul en Austin nog moeizaam gingen voor Verstappen, liep ditmaal alles op rolletjes en kon hij de slotfase gebruiken voor een lange run op mediums. Red Bull heeft weinig om over te klagen, of het moet al zijn dat Perez achter de Mercedes-coureurs staat op P4. Carlos Sainz wist de top-vijf te completeren, voor Pierre Gasly. Het sterke optreden van AlphaTauri zegt overigens ook iets over de kracht van Honda, net als het feit dat Yuki Tsunoda de vrijdag afsluit op P8. Alle Honda-aangedreven bolides staan daarmee in de top-tien.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd. Alle baanactie is dan weer rechtstreeks te volgen via het liveverslag op Motorsport.com Nederland.

Uitslag: Tweede vrije training Formule 1 Grand Prix van Mexico