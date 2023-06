Max Verstappen ongenaakbaar in Spanje: "Dit wil ik zien van mezelf en het team"

Alhoewel het weer in Barcelona niet het hele weekend fantastisch is geweest, was er voor Max Verstappen vrijdag en zaterdag ook al geen vuiltje aan de lucht. De Limburger tekende voor een clean sweep in de vrije trainingen en reed zaterdag comfortabel naar pole, waarbij het volgens Verstappen nog wel sneller had gekund als hij de laatste run had mogen afmaken van Red Bull Racing. Poging één uit Q3 was echter meer dan genoeg voor pole-position, waardoor Verstappen zondag voor het eerst in zijn carrière op Spaanse bodem mocht oplijnen voor de beste startplek.

Bij de start wist hij Carlos Sainz in de eerste bochtencombinatie van het lijf te houden en nadien had hij het rijk voor zich alleen. Verstappen begon de race op mediums en bouwde op een compound harder dan de meeste mensen achter hem alvast een geruststellende voorsprong op. De Limburger ging aan het eind van ronde 26 dan ook van de leiding naar de leiding toen hij de gele band inruilde voor hardere exemplaren. Op die harde band van Pirelli voelde de regerend wereldkampioen zich echter niet senang, waardoor ze dertien ronden voor het einde werden ingeruild voor softs. Daarmee wist Verstappen ook nog beslag te leggen op de snelste raceronde, al had het team dat liever niet, doordat de Nederlander toen al op drie overschrijdingen van de track limits stond.

Al met al heeft hij met 26 punten echter de maximale score behaald en is het dus een gouden weekend geweest. "Het is geweldig om in zo'n auto te mogen rijden", laat Verstappen meteen na afloop van de race weten. "Gelukkig hebben we het vandaag weer laten zien. Er waren veel verschillende bandenstrategieën en voor het grootste gedeelte van de race stonden wij op de juiste band. Het is prachtig om hier weer te winnen." Verstappen heeft overwinning nummer veertig zodoende behaald op de plek waar hij zeven jaar geleden ook zijn eerste triomf wist te pakken.

Het enige moment waarop de concurrentie echt dichtbij wist te komen, is de openingsronde geweest - en meer specifiek Sainz richting bocht 1. "Ik stond natuurlijk op de hardere band, waardoor ik wist dat de start iets lastiger zou worden. Maar het is hier altijd vrij moeilijk om via de buitenkant van bocht 1 in te halen. Gelukkig is er niets gebeurd." Verstappen gaf voor de start ook al aan dat hij zijn auto vooral heel moest houden, aangezien hij de race ook wel zou winnen na een plekje verliezen bij de start. Slotsom is dat de double header Monaco-Spanje voor Verstappen een zeer goede is gebleken in het WK. De man met startnummer één wist beide races te winnen, terwijl Sergio Perez genoegen moest nemen met eenmaal een vierde plek. Gevraagd hoe fijn dat is, toont de WK-leider zich netjes: "Nou ja, we hebben zelf vooral een goed weekend gehad. Dat wil ik vooral graag zien van mezelf en van het team. Hopelijk kunnen we dit gewoon het hele jaar volhouden."