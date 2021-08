Na een intens eerste deel van het Formule 1-seizoen 2021 konden de teams en coureurs de voorbije weken even op adem komen. Ook voor Verstappen bood het de uitgelezen kans om de batterijen even op te laden: “Zo’n korte break is altijd wel fijn”, vertelt de Red Bull-coureur in gesprek met Motorsport.com Nederland. “Niet zozeer dat je niet hoeft te racen, maar vooral omdat je dan wat meer tijd kunt spenderen met de mensen om je heen, om even bij te praten. Dat heb ik gedaan, gevolgd door een volle week vakantie. Dat was fijn, maar ik ben ook wel blij dat ik weer kan gaan racen dit weekend.”

Had Verstappen na twee teleurstellende races op rij in Engeland en Hongarije überhaupt niet liever weer direct zijn helm opgezet in een poging om de WK-leiding - die hij vlak voor de zomerstop verloor aan Lewis Hamilton - weer te heroveren? "Ik was aanvankelijk wel blij om even een korte break te hebben, maar na een week of twee begon het wel weer te kriebelen en had ik wel zoiets van: ‘Oké, kunnen we ons nu weer gaan richten op het racen?’”

Twee thuisraces op rij

Dit weekend mogen Verstappen en zijn collega’s weer los. Er staat de coureurs meteen een triple-header te wachten, die wordt afgetrapt met de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Vervolgens reist het hele F1-circus door naar Zandvoort, waar een week later de Dutch Grand Prix wordt verreden. Voor Verstappen staat er dus twee weken achter elkaar een thuisrace op het programma: “Spa is mijn favoriete circuit en natuurlijk een soort van thuisrace, dus ik kijk er naar uit om een hoop fans te zien op een baan waar ik echt van geniet. Daarna gaan we voor het eerst in 36 jaar naar Zandvoort. Een paar jaar geleden had ik nooit verwacht dat die baan op de kalender zou staan.”

Twee speciale races op rij dus voor Verstappen, maar is de Limburger er gezien de spanning in de titelstrijd ook extra op gebrand om voor eigen publiek te scoren? “Het zijn geen must-wins. Ik bedoel, ik probeer ieder weekend te winnen. Dat ga ik dit weekend proberen, maar ook volgend weekend, het weekend erna en alle races daarna. Het thuispubliek gaat me geen extra rondetijd opleveren. Dat zou ook niet mogen, want dan doe je duidelijk iets verkeerd in al die andere races. Maar die extra support kan natuurlijk nooit kwaad, zoals ik ook al heb gezien in Oostenrijk. Het kan dus alleen nog maar mooier worden.”

Waar het op het uitgestrekte circuit van Spa-Francorchamps voor een groot deel aankomt op vermogen, is het bochtige Zandvoort een stuk technischer. Waar denk Verstappen de komende weken het beste voor de dag te kunnen komen? “Ik weet niet echt wat ik van Zandvoort moet verwachten omdat we daar nog niet met een [moderne] Formule 1-auto gereden hebben, dus dat is moeilijk te zeggen. Spa heeft tegenwoordig [met deze auto’s] veel meer stukken waar je vol gas gaat, dus voor ons wordt dat wel een beetje tricky. Tot dusver dit jaar zijn we echter overal al een stuk competitiever geweest, dus ik hoop dat dat ook zal gelden voor Spa.”

Upgrades moeten Verstappen gaan helpen in titelstrijd

Op Spa-Francorchamps wordt het naar verwachting opnieuw een duel tussen Red Bull en Mercedes. Gevraagd waar de RB16B sterker is of juist steken laat liggen ten opzichte van de W12, antwoordt Verstappen: “Ik denk dat dat op elk circuit anders is. We wisten natuurlijk al van vorig jaar dat we wat vermogen tekort kwamen en over het geheel genomen gewoon wat minder grip hadden. Ik denk dat we dit jaar op beide vlakken flinke stappen hebben gezet. Sommige circuits waren goed voor ons, op andere circuits was Mercedes weer beter. We hebben een hoop goede resultaten gescoord, maar hebben ook al flink wat pech gehad met die race in Baku en natuurlijk de laatste twee races, waar we flink wat punten hebben verloren. Er is dus nog een hoop om voor te vechten.”

“Het zit dicht bij elkaar. Ik denk dat Mercedes de laatste twee races in het voordeel was met hun nieuwste upgrades, maar we weten dat ook wij nog wel wat dingen in de pijplijn hebben. Ik hoop dat dat ons wat rondetijd gaat opleveren.”

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Verstappen, waarin hij onder andere zijn mening geeft over het vernieuwde Circuit Zandvoort, zijn verwachtingen voor de Grand Prix van België deelt en antwoord geeft op de vraag of de doorontwikkeling van de RB16B ten koste gaat van de nieuwe auto voor 2022, wanneer de Formule 1 overstapt op een geheel nieuw technisch reglement.