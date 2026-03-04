Max Verstappen klaar voor nieuw F1-seizoen: "Echte test begint nu"

Ruim twee weken na de laatste testdagen is het Formule 1-circus afgereisd naar Australië voor de eerste krachtmeting van het nieuwe seizoen. Door de komst van gloednieuwe auto's en nieuwe power units zijn er nog veel vraagtekens. Zo is weliswaar duidelijk dat Aston Martin een lastige winter achter de rug heeft, maar onduidelijk is hoe de exacte pikorde van de teams eruitziet.

Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe Red Bull Racing ervoor staat aan het begin van een nieuw F1-tijdperk. De in Milton Keynes gevestigde renstal heeft voor 2026 voor het eerst een eigen power unit ontwikkeld en die heeft tijdens de tests in ieder geval een betrouwbare indruk achtergelaten. Maar hoe de krachtbron én het nieuwe chassis er qua snelheid voor staan, wordt pas echt duidelijk in Melbourne.

Voor Max Verstappen is het momenteel ook nog koffiedik kijken hoe Red Bull ervoor staat. "Met het oog op Melbourne weet ik niet precies hoe alles zal verlopen, maar we hebben veel geleerd en gewerkt om de auto zo goed mogelijk te optimaliseren", stelt de Nederlander in zijn vooruitblik op het eerste raceweekend. "Dit jaar wordt een bijzonder interessante uitdaging en ik ben benieuwd hoe het zal gaan."

De Red Bull RB22 maakte tijdens de wintertests in ieder geval een betrouwbare indruk. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Gedurende de testweken heeft Verstappen zich kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie F1-auto's, waarmee de sport in zijn ogen in de richting van de Formule E beweegt. Dat neemt echter niet weg dat de viervoudig wereldkampioen er zin in heeft om weer te gaan racen. "Het is geweldig om weer de baan op te gaan en aan het seizoen te beginnen. Het voelde als een lange aanloop tot dit moment en het is mooi om eindelijk weer te gaan racen", zegt Verstappen, die weet dat de echte test in Melbourne begint.

"In Bahrein was het indrukwekkend om te zien hoeveel ronden de auto met onze eigen power unit kon rijden; er waren veel trotse gezichten toen hij voor het eerst de baan op ging en het team heeft fantastisch werk geleverd. We hebben zo lang met de auto in de simulator gereden dat ik kippenvel kreeg toen ik hem eindelijk klaar zag staan om echt te rijden. Nu begint de echte test."