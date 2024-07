VIDEO: Max Verstappen klaagt over remmen in VT2 F1 Hongarije

Max Verstappen kent geen vlekkeloos Formule 1-weekend in Hongarije tot nu toe. De Nederlander had het in de eerste training op zich aardig voor elkaar met de geüpgradede RB20, maar in de tweede training zijn er flink wat klachten naar de pitmuur gestuurd. Vooral de remmen doen niet wat de kampioenschapsleider wil. Opvallend is wel dat Red Bull Racing na een kwartier rijden in de tweede training P1 en P2 in handen heeft, met - misschien nog wel opvallender - Sergio Pérez voor Verstappen.