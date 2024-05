VIDEO: Verstappen klaagt over auto in VT1 F1 Monaco

Het wil nog niet echt vlotten voor Max Verstappen tijdens het Formule 1-weekend in Monaco. De Nederlander kwam niet verder dan een elfde tijd in de openingssessie van het weekend. Dat was nog niet het grootste probleem, want die tijd werd op de mediums gezet, maar de afstelling van de auto is ook niet naar wens. De auto reageert niet goed op de hobbels, waardoor niet goed bestuurbaar is. Geen lekkere start, maar er is nog genoeg tijd voor de levensbelangrijke kwalificatie van zaterdag.