Verstappen kijkt uit naar updates in Austin: "Zien of dit ons competitief maakt"

In de Formule 1-wereld zijn de ogen al enige tijd op Austin gericht. Het raceweekend op het Circuit of the Americas markeert niet alleen de start van het laatste gedeelte van dit Formule 1-seizoen, maar is ook de plek waar Red Bull met een langverwacht updatepakket zal komen. Christian Horner en Max Verstappen hebben allebei laten weten dat Monza inzichten heeft geboden en dat de vloerupdate in Baku als het begin van een oplossing aanvoelde. Genoeg om McLaren tegenstand te bieden was dat getuige de riante achterstand in Singapore nog niet, al voegde Red Bull toe nog meer in de pijplijn te hebben.

De volgende stap moet in Austin volgen, zo weet ook Verstappen. "We hebben een paar weken zonder races gehad, waardoor we de kans hebben gekregen om de focus opnieuw te vinden en om te werken aan onze performance voor de Grand Prix van Amerika. We hebben dingen aan de auto veranderd, waardoor we hopen dat die op dit circuit ook beter tot zijn recht komt. We zullen zien of we hierdoor weer iets competitiever kunnen zijn als we de baan opgaan", blikt Verstappen vooruit.

Tegelijkertijd weet hij ook dat het een intens weekend zal worden, met twee races op het programma in Texas. "Dit zal weer een hectisch weekend worden met die sprintrace erbij en sowieso veel dingen die er dit weekend staan gepland." Geluk bij een ongeluk met de Red Bull-updates is overigens nog wel dat het sprintformat dit jaar minder riskant is voor teams met nieuwe onderdelen. Formaties hebben weliswaar slechts één vrije training, maar met twee keer parc fermé valt de afstelling na afloop van de sprintrace én dus voorafgaand aan de kwalificatie nog wel aan te passen. "We hebben in ieder geval veel goede herinneringen aan Austin, dus we kijken ernaar uit om er dit weekend terug te keren", sluit Verstappen af.

Ook teamgenoot Sergio Pérez kijkt uit naar de hervatting van het Formule 1-seizoen, waarin we nog zes Grands Prix voor de boeg hebben. "Het voelt alsof we een hele lange tijd niet meer hebben geracet! Ik heb in de tussentijd wel hard getraind in Mexico en ook veelvuldig contact gehad met het team in Engeland. We kijken ernaar uit om sterker terug te komen. Tijdens de break hebben we aanpassingen aan de auto doorgevoerd om de pace te verbeteren, in Austin zullen we zien hoe competitief we daarmee zijn. Het sprintformat maakt het wel iets lastiger omdat we maar één training hebben voordat het er echt om draait, maar dan komt het op teamwerk aan en juist daar blinken we in uit", concludeert Pérez zelf.