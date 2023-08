Na een dominante eerste seizoenshelft mochten Max Verstappen en het team van Red Bull Racing genieten van een aantal weken zomerstop. De Nederlander ging met een goed gemoed op vakantie, want er lijkt niets meer in de weg te staan van een titelprolongatie. De 25-jarige coureur heeft met 125 punten een straatlengte voorsprong op teamgenoot Sergio Perez en won de laatste acht races voor de zomerstop met overmacht. Mocht de Red Bull-rijder dit op Zandvoort door weten te trekken, dan evenaart hij het record van negen zeges op een rij. Nu staat dat nog op naam van Sebastian Vettel, die dat in 2013 deed. Destijds reed de Duitser opmerkelijk genoeg ook voor Red Bull Racing.

"De zomerstop was goed voor me", vertelt de kampioenschapsleider enkele dagen voor het Grand Prix-weekend over zijn welkome vakantie. "Ik heb heel wat tijd met vrienden doorgebracht waar we goed konden relaxen. Ik ben blij dat we weer aan de tweede seizoenshelft gaan beginnen en waar kan dat beter dan in Nederland." Verstappen heeft nog een honderd procent score op het circuit van Zandvoort, de twee keer dat de Nederlandse coureur in een F1-auto door de duinen racete wist hij de zege te pakken. Beide keren ging het aanwezige publiek uit hun dak. Verstappen kijkt uit om voor zijn thuispubliek te gaan racen: "Het is een fantastische baan en natuurlijk zijn de fans fantastisch. Daarom ben ik zeker enthousiast om weer op het circuit te zijn."

Weersverwachting

Waar de vorige twee Nederlandse Grands Prix in droge omstandigheden werden verreden, zijn de verwachtingen voor komend weekend minder zonnig. Verstappen maakt zich daar weinig zorgen over. "Het lijkt erop dat het weer zijn invloed gaat hebben", vertelt de tweevoudig wereldkampioen. "Maar ik maak me daar geen zorgen over. Hoe dan ook ga ik mijn best doen om ervoor te zorgen dat we het maximale aantal punten scoren."