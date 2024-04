Verstappen ziet uitdaging voor F1-race China: "Team werkt hard"

Na een afwezigheid van drie jaar strijkt het Formule 1-circus komend weekend weer neer op het Shanghai International Circuit. Max Verstappen laat weten uit te kijken naar de terugkeer in China. "Het circuit is fantastisch en het heeft een unieke lay-out. Er zitten moeilijke bochten tussen en er is een lang recht stuk, dus er zijn genoeg inhaalmogelijkheden", aldus de Nederlander. "Ik heb altijd van dit circuit gehouden en ik kijk er naar uit wat er komend weekend gaat gebeuren."

Voor het eerst dit seizoen staat er een sprintweekend op het programma. Verstappen is heel kritisch over de keuze om dat in China te plannen, maar ziet tegelijkertijd een mooie uitdaging. "We hebben maar een vrije training. Daarin moeten we de auto op de best mogelijke manier afstellen en kijken hoe we de banden het best kunnen managen", vertelt de 26-jarige coureur. "Het team werkt hard om goed voorbereid te zijn."

Pérez: "Gaat leuk worden"

Ook Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez kijkt uit naar de terugkeer in China. In 2019 zag zijn carrière er namelijk nog heel anders uit. "Het voelt heel, heel lang geleden dat we hier voor het laatst zijn geweest. Ik heb hier nog nooit met een Red Bull gereden, dus dat gaat leuk worden!", vertelt de Mexicaan. "Het is wel een uitdagend circuit, maar we hebben al laten zien dat de RB20 op verschillende circuits sterk is."

Pérez ziet ook dat het door het sprintweekendformat een uitdaging gaat worden om de auto goed af te stellen. De ervaren rijder wil niets aan het toeval overlaten en heeft veel tijd in de voorbereiding gestoken. "Ik ben naar Milton Keynes afgereisd en ben daar samen met mijn team aan het werk gegaan. Ik wil de komende races zo goed mogelijk zijn", aldus de meervoudig racewinnaar. "Een goede voorbereiding is voor een sprintweekend heel belangrijk, want er is weinig trainingstijd. Ook het nieuwe schema brengt de nodige uitdagingen met zich mee, maar daar heeft iedereen last van. We gaan er alles aan doen om het maximaal aantal haalbare punten te scoren."