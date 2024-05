Na zes races in het Midden-Oosten, Australië, Japan, China en Miami begint de Formule 1 aankomend weekend op Autodromo Enzo e Dino Ferrari aan het Europese segment van de kalender. Dat houdt onder meer in dat de teams weer met hun eigen hospitality's naar de circuits afreizen, maar ook dat de races voor het gros van de coureurs dichter bij huis worden afgewerkt. "Het is fijn om weer in Europa te racen", zegt Max Verstappen dan ook in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Emilia-Romagna. De race in Imola wordt op een historisch circuit afgewerkt en daar kijkt de coureur van Red Bull Racing dan ook naar uit, zeker nadat overstromingen in de regio ervoor zorgden dat er in 2023 niet geracet kon worden.

"Imola is een iconisch circuit om op te racen en we zijn blij om terug te zijn, nadat de race vorig jaar werd afgelast", vervolgt Verstappen. "Het is altijd interessant om op een echt oldskool circuit als Imola te racen, want het is heel technisch met enkele complexe bochtencombinaties en remzones." Nadat de Nederlander en Red Bull in Miami de overwinning aan Lando Norris en McLaren moesten laten, heeft het team in Milton Keynes hard gewerkt om in Emilia-Romagna weer voor de overwinning te gaan. Zelf is Verstappen ook langsgegaan in de fabriek, in zijn geval om plaats te nemen in de simulator en zich zo voor te bereiden op het raceweekend. "We kijken ernaar uit om te zien wat het weekend gaat brengen."

Pérez staat stil bij sterfdag Senna

Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna staat de Formule 1 ook stil bij het overlijden van Ayrton Senna, dat op 1 mei precies dertig jaar geleden gebeurde op Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Dat doet de F1-grid als geheel en dus heeft ook Sergio Pérez iets in de planning staan als eerbetoon aan de op 34-jarige leeftijd overleden Braziliaan. "Ik vind het belangrijk om hier onderdeel van te zijn door de Forever Senna-balaclava in zijn iconische gele kleur te dragen. Hij was voor iedereen een inspiratie toen we opgroeiden en voor velen ook de reden om in een kart te stappen, waardoor we hier zijn beland", legt Pérez uit.

De Mexicaan staat na de eerste zes raceweekenden van 2024 tweede in het wereldkampioenschap, maar tijdens de recente GP van Miami eindigde hij voor de tweede keer dit seizoen niet op het podium. Om daar in Imola weer terug te keren, heeft Pérez zich in de aanloop naar het raceweekend voorbereid in de fabriek van Red Bull. "In de fabriek hebben we gekeken naar hoe we de afstelling kunnen maximaliseren en hoe we beter kunnen presteren dan in Miami", aldus de man uit Guadalajara. "Het draait erom dat we gedurende het weekend als team de juiste beslissingen nemen. We werken er samen aan om in Italië weer op het podium te staan."