In anderhalve dag testen heeft Max Verstappen het Circuit de Barcelona-Catalunya 206 maal kunnen ronden. Waar Red Bull Racing donderdag - toen Sergio Perez achter het stuur zat - te maken kreeg met versnellingsbakproblemen, is Verstappen zelf uit de malaise gebleven. Vrijdagochtend wist hij in een onderbroken testsessie de tweede tijd op de klokken te brengen, al is dat natuurlijk van ondergeschikt belang. Meters maken is het devies en juist dat is alleraardigst gelukt.

"Het ging vanochtend ook weer prima, al waren er jammer genoeg wel veel rode vlaggen. Daardoor konden we net als andere teams niet het hele testprogramma afwerken, verder ging alles wel prima", laat Verstappen meteen na de ochtendsessie weten. "Alles werkte naar behoren en de auto voelde ook goed aan. Ik ben vandaag eigenlijk verder gegaan waar ik aan het eind van de eerste dag was gebleven. Dat was ook het belangrijkste doel van deze testdagen in Barcelona."

De RB18 goed op de proef stellen bleek het belangrijkste en daarmee natuurlijk data verzamelen voor de tweede testweek in Bahrein, waar Red Bull op een groot upgradepakket kan rekenen. Over de krachtsverhoudingen valt nog geen zinnig woord te zeggen, al deed George Russell gisteren wel een poging door Ferrari en McLaren als favorieten aan te duiden. Verstappen wenst echter niet mee te doen aan die spelletjes. "Ik kijk nog niet naar rondetijden, dat doe ik pas tijdens Q3 in Bahrein."

Balans is goed, volgen iets makkelijker

"Het blijft toch moeilijk om in te schatten waar je precies staat, al is het wel positief dat de auto het zonder problemen heeft gedaan en dat ik tevreden ben met de balans. Bij de test in Bahrein en zeker bij de eerste race zien de auto's er alleen weer compleet anders uit. Daarom focus ik me gewoon op zoveel mogelijk ronden rijden en ieder aspect van de auto onder de knie krijgen."

In Barcelona heeft Verstappen ook een eerste indruk van het nieuwe reglement gekregen. Hij herhaalt dat die eerste indruk hem best bevalt. "Het enige punt is dat de auto iets zwaarder is, maar verder geniet ik wel van het rijden in deze auto's. De balans is mooi stabiel en ze zien er ook nog eens goed uit." Dat uiterlijk is ondergeschikt aan het volgen en bevorderen van inhaalacties, maar ook op dat vlak is de Limburger hoopvol. "Ik heb vandaag weer geprobeerd om enkele auto's te volgen en mijn indruk is dat het iets beter gaat dan vorig jaar. Ook hiervoor geldt dat we tot de eerste race moeten wachten voor het echte beeld, dan rijdt iedereen pas op dezelfde banden en met dezelfde hoeveelheid brandstof, maar het is volgens mij wel een stap voorwaarts."

