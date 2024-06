Na een zwaarbevochten zege in de Formule 1 Grand Prix van Canada hoopt Max Verstappen komend weekend in Barcelona weer goed voor de dag te komen. "Ik ben de hele week al in de fabriek bezig met de voorbereiding op de Spaanse Grand Prix. Het zal de eerste race worden van een drukke triple-header", vertelt de Red Bull-coureur. "Ik bewaar goede herinneringen aan dit circuit, in het bijzonder mijn eerste Formule 1-zege hier."

Het karakter van het circuit past op papier goed bij de RB20, vooral vanwege het ontbreken van hobbels en agressieve kerbs. Buiten dat ziet Verstappen nog meer mooie dingen aan het parcours in Catalonië: "Het heeft een mooie mix tussen langzame en snelle bochten. Historisch gezien hebben we het hier goed gedaan en hopelijk kunnen we de maximale performance uit de auto halen. Ons doel is het momentum vanuit Canada mee te nemen. We kijken uit naar een mooi raceweekend."

Voor teamgenoot Sergio Pérez moet het weekend in Barcelona voor een kentering van zijn seizoen zorgen. De Mexicaan beleeft na de Grand Prix van Miami een dramatische reeks, met twee uitschakelingen in Q1 en twee achtereenvolgende uitvalbeurten als dieptepunt. Pérez weet dat het een stuk beter moet. "Ik heb een succesvol weekend nodig na het drama in Canada", begint de ervaren coureur. "Soms moet je wat rust nemen en dat hebben we gedaan. Ik ben samen met mijn team in Milton Keynes aan het werk gegaan en we zijn gaan zoeken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat we het maximale uit de auto halen."

Pérez is blij dat de volgende race in Barcelona is. De coureur heeft het altijd naar zijn zin. "Het voelt als thuiskomen en iedereen verwelkomt ons daar. Het is een circuit dat ik goed ken en normaal gesproken zou de RB20 daar snel moeten zijn", vervolgt de man uit Guadalaraja. "Het is nu aan ons om alles op orde te krijgen. Pas dan kunnen we het resultaat kunnen binnenhalen waartoe we in staat zijn."