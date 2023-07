Max Verstappen legt keuze voor iets latere pitstop in F1-sprint België uit

Max Verstappen had zich vooralsnog geen beter verloop van het Formule 1-weekend in Spa kunnen wensen. Natuurlijk incasseert de Limburger een gridstraf van vijf plekken voor de hoofdrace, maar die straf hangt nauw samen met een bewuste keuze om de pool met versnellingsbakken weer op niveau te krijgen voor de tweede seizoenshelft. Los daarvan heeft Verstappen zich in beide kwalificaties de snelste man getoond, al was het verschil met Oscar Piastri tijdens de sprint shootout miniem. Aan het eind van de zaterdagmiddag heeft Verstappen ook de derde sprintrace van dit F1-seizoen op zijn naam geschreven.

De start van die sprintrace liet echter wel behoorlijk lang op zich wachten. Zo gingen de hemelsluizen enkele minuten voor de bedachte starttijd behoorlijk open. De bui kwam in twee delen over het Ardennencircuit, waardoor de start uiteindelijk tot 17.35 uur op zich liet wachten. Nadien volgden er vijf ronden achter de safety car en een rollende start: "Ik denk dat het een slimme beslissing is", reageerde Verstappen via de boordradio. Nadat de safety car verdween, dook Verstappen in tegenstelling tot Piastri niet meteen de pitstraat in, ook al omdat Red Bull de eerste pitbox heeft en Verstappen in dat geval wellicht op het hele veld had moeten wachten.

Red Bull kiest voor meest veilige optie

Na zijn stop voor intermediates een ronde later belandde de Nederlander achter Piastri. Hij maakte vervolgens jacht op de Australiër, maar moest die even onderbreken na een schuiver van Fernando Alonso en een daaropvolgende safety car. Na de herstart sloeg Verstappen meteen toe op Kemmel Straight, waarna hij de winst ondanks een boordradio over kleine remproblemen eenvoudig naar huis kon rijden. Doordat teamgenoot Sergio Perez de strijd vroegtijdig heeft moeten staken, is Verstappen wederom acht punten uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap.

"Het was gewoon veiliger", legt Verstappen meteen na afloop uit waarom hij niet meteen de pitstraat indook voor intermediates. "Ik had op dat moment ook wel naar binnen kunnen komen, maar dan had ik misschien op iedereen moeten wachten voordat ik weg kon rijden. En als er meteen weer een safety car was gekomen, dan had ik ook heel veel kunnen verliezen. We hebben op deze manier één plekje verloren, maar dat was op zich prima. We wisten dat we een snelle auto hadden en dat zag je ook. Toen we eenmaal op inters stonden, vlogen we eigenlijk."

Het gevoel met de remmen, waar Verstappen later over sprak, viel alles mee. "We proberen daar vooral een goede balans in te vinden, maar alles was onder controle. De banden hielden het goed vol, dus het ging om kleine dingen." Het maakt dat de zaterdag naar wens is verlopen en dat de blik nu op de inhaaljacht van morgen kan, vanaf P6 op de grid. "Ik moet wel wat auto's inhalen en de eerste ronde zal het meest riskant worden. Het is dringen geblazen met veel auto's en dat kan soms wel link zijn. Maar als we uit de problemen kunnen blijven, dan moet de auto wel snel zijn."