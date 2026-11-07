Formule 1 GP van Brazilië

Max Verstappen keek voetbal tijdens F1-onderbreking: "Twaalf uur van mijn leven verloren!"

Max Verstappen stelt dat de zaterdag in Brazilië een verloren dag is geweest, aangezien de Red Bull-coureur toch al wist dat hij achteraan start. Hij voorspelt dat een inhaalrace lastiger wordt dan in de afgelopen jaren.

Ronald Vording

Bewerkt: 7 nov 2026, 21:45

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Max Verstappen hield het tijdens de Formule 1-kwalificatie in Sao Paulo na Q1 voor gezien, aangezien hij door een motorische gridstraf al wist helemaal achteraan te zullen starten. In de ‘indicatieve startopstelling’ van de FIA is Verstappen overigens als 21ste geposteerd, achter Lewis Hamilton en nog net voor Sergio Pérez.

Verstappen toonde in Q1 andermaal aan hoe competitief hij in de regen is. Zijn eerste vliegende ronde was 1.4 seconde sneller dan wat er op dat moment op het bord stond, en vier tienden sneller dan Hamilton, die niet veel later over start-finish kwam. De Red Bull-coureur sloot het eerste segment van de kwalificatie uiteindelijk als derde af – achter Lando Norris en George Russell – en stapte vervolgens uit.

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Op de vraag of hij zich wel enigszins had vermaakt in de Braziliaanse regen, reageerde Verstappen in de media pen: “Nee, eigenlijk niet echt, want ik vecht nergens voor. Ik ben met mijn gedachten al bij morgen, dus het ging er gewoon om een ronde neer te zetten en geen risico's te nemen. In iedere ronde die ik reed, zaten we er goed bij, maar dat is voor mij geen verrassing.”

Verstappen moest net als zijn collega’s wel anderhalf uur wachten door de rode vlag voordat hij überhaupt aan de bak kon. Gevraagd hoe hij die tijd met de hevige regenval heeft doorgebracht, lacht Verstappen voor de camera van Viaplay: “Voetbal kijken, Premier League.” Op de vraag welke wedstrijd Verstappen precies keek, vervolgde hij: “Allemaal verschillende, maar de laatste was Nottingham Forest tegen Manchester City. Het was 3-1, met een hele goede goal van Delap net voordat ik in de auto stapte!”

Opgemerkt dat mensen wellicht niet kunnen geloven dat Verstappen vlak voordat hij in zeer lastige omstandigheden een kwalificatie moet afwerken nog voetbal aan het kijken was, reageerde de Nederlander koeltjes: “Ja, maar ik start toch als laatste! Dus dan maakt het toch ook allemaal niks uit. Ik heb [vandaag] twaalf uur van mijn leven verloren, die ik nooit meer terugkrijg!”

Waarom Verstappen denkt dat een inhaalrace in 2026 lastiger wordt

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Waar er zaterdag voor Verstappen niets op het spel stond, is dat zondag logischerwijs anders. Verstappen heeft al drie gedenkwaardige inhaalraces afgewerkt op het circuit van Interlagos, waaronder in de twee afgelopen seizoenen. In 2024 won hij er vanaf de zeventiende startplek, waarmee hij eventuele titelambities van Norris in de kiem smoorde, en vorig jaar reed de Nederlander vanuit de pitstraat naar het podium.

Vanaf de laatste startrij hoeft hij dus nog niet per definitie kansloos te zijn, maar Verstappen denkt dat een inhaalrace met de 2026-auto’s een stuk lastiger gaat worden. “In het verleden was het mogelijk om terug te komen, maar nu hebben we geen DRS meer. En het effect van overtake mode is hier erg beperkt vanwege het lange rechte stuk. Iedereen trekt de batterij daar leeg, dus je snelheidsverschil zal een stuk kleiner zijn. Het wordt een beetje zoals in Mexico, dus inhalen zal een stuk lastiger worden dan normaal.”

Desondanks kan regen natuurlijk wel een handje helpen. Voor zondag wordt er wederom regen voorspeld in Sao Paulo, wat voor Ferrari overigens ook één van de afwegingen is geweest om hier met beide coureurs een gridstraf te incasseren.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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